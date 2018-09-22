Kış saati uygulaması başlıyor; peki saatler ne zaman geri alınacak ?

Saatler ne zaman ayarlanacak, kış saati uygulaması ne zaman başlayacak? Resmi Gazete aracılığıyla yayımlanan kararla birlikte gün ışığından daha çok faydalanabilmek maksadıyla yaz saati uygulamasının başlatılacağı açıklanmış ve bu uygulama kış aylarının akşam saatlerinde havanın erken kararması gerekçesiyle vatandaşlar tarafından eleştiri konusu haline gelmişti.

SAATLER NE ZAMAN GERİ ALINACAK?

23 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazete aracılığıyla ilan edilen kararname neticesinde, yaz saati uygulamasının 2017 tarihinde de sürdürüleceği, kış saati uygulamasına 28 Ekim 2018 Pazar tarihinde saat 04.00′ten itibaren geçileceği aktarıldı.