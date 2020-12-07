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  3. 07 Aralık 2020 10:15

Kısıtlamada oyun oynarken yakalandılar! Bahaneleri şaşkına çevirdi

İstanbul Esenyurt'ta sokağa çıkma yasağı varken oyun oynanan kahvehaneyi polis bastı. ''Cenazemiz vardı'' diyerek cezadan kurtulmak isteyen 11 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.

Kısıtlamada oyun oynarken yakalandılar! Bahaneleri şaşkına çevirdi
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Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipler, dün akşam saatlerinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen kahvehanede oyun oynandığı ihbarını aldı.

Ekipler, ihbar üzerine belirtilen iş hanındaki kahvehaneye baskın düzenledi. Polisleri görünce arka kapıdan kaçmaya çalışan bazı kişiler durdurulurken, oyun oynamayı sürdürenler olduğu görüldü.

İki daire halindeki kahvehanede oyun oynadıkları tespit edilen kişiler, burasının dernek olduğunu ve cenazeleri olduğu için toplandıklarını belirterek cezadan kurtulmaya çalıştı.

"Cenazemiz vardı" diyen 11 kişiye koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira para cezası verildi. İş yeri belediye ekipleri tarafından mühürlenerek kapatıldı.

DHA

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