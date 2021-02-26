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  3. 26 Şubat 2021 17:30

Kısıtlamaya saatler kala trafik kilitlendi

İstanbul'da hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafik kilitlendi. İBB'nin haritasına göre, trafik yoğunluğu yüzde 71'e çıktı.

Kısıtlamaya saatler kala trafik kilitlendi
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İstanbul'da hafta sonu kısıtlaması öncesi yine trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Trafik yoğunluk haritasına göre saat 16.50 itibarıyla yoğunluk yüzde 71'e çıktı. 

Saat 16.00'dan itibaren başlayan yoğunluk nedeniyle tramvay ve otobüs duraklarında sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı.

Corona virüs salgınını önlemek için alınan tedbirler kapsamında hafta sonu dışarı çıkma yasağı bugün saat 21.00'de başlayacak.

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