Kışlıkları çıkarın! Soğuk ve yağışlı hava geliyor

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre Türkiye bu hafta sonbaharın geldiğini iyice anlayacak. Yağışlar çarşamba günü akşam saatlerinden itibaren pek çok ilimizde etkili olacak. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre ülke genelinde soğuk ve yağışlı hava etkili olacak.

İşte Meteoroloji'den yapılan açıklama...

Ülkemizin Çarşamba günü akşam saatlerinden itibaren Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava kütlesinin etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.

Bu yağışlı sistemle birlikte ülkemizin büyük bölümünde görülecek olan yağışların, Karadeniz Bölgesi ile Doğu Akdeniz Bölgesi’nde zaman zaman kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

SICAKLIKLAR 6 İLA 10 DERECE DÜŞECEK

Sıcaklıkların ise Çarşamba günü akşam saatlerinde Marmara Bölgesi’nden başlayarak Perşembe günü ülke genelinde 6 ila 10 derece düşmesi bekleniyor.

DOĞU KARADENİZ'ÜN YÜKSEKLERİNDE KAR GÖRÜLECEK

Perşembe günü akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde (1800 m rakım ve üzeri) beklenen yağışların bu sıcaklık düşüşü ile birlikte karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

HAFTA SONU ETKİSİNİ YİTİRİYOR

Soğuk ve yağışlı sistemin Cuma günü Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde etkili olduktan sonra ülkemizi hafta sonunda terk etmesi bekleniyor. Bu sistemle birlikte görülecek kuvvetli yağışlar ile kuzeydoğu bölgelerimizin rakımı yüksek olan yerlerinde görülebilecek zirai don hadisesine karşı tedbirli ve dikkatli olunmalı, güncel tahmin ve uyarılarımız takip edilmelidir.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Edirne, Çanakkale, Kocaeli, Sakarya, Afyonkarahisar, Yozgat, Sivas, Samsun, Amasya, Tokat, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ankara’nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülke genelinde mevsim normalleri civarında, batı kesimlerde yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle batı ve güneybatı, Güneydoğu Anadolu'da kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA: Parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Çanakkale, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EGE: Az bulutlu ve açık, kuzey ve iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Afonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Konya'nın kuzeybatısı, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Sivas ve Yozgat çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun, Amasya ve Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

















