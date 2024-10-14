Kışlıkları hazırlayın: Rusya'dan soğuk hava dalgası geliyor

Rusya üzerinden gelecek soğuk hava dalgasıyla birlikte yurt genelinde hava sıcaklıkları azalacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, yurdun büyük bölümü yeni bir soğuk hava sisteminin etkisi altına girecek. 17 Ekim Perşembe günü itibariyle ülke genelinde hava sıcaklıkları 7-8 derece azalacak.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, ''Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığı perşembe gününden itibaren hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor" denildi.

İSTANBUL'DA HİSSEDİLEN SICAKLIK 10 DERECELERE İNECEK

Perşembe ve cuma günleri için uyarıda bulunan NTV Meteoroloji editörü Dilek Çalışkan, "İstanbul ve Ankara gibi birçok kentin Ekim ayı ortalama sıcaklığı 20 derece. Ege ve Akdeniz'de hava sıcaklığı hala 28'lere kadar çıkıyor. Çarşamba öğleden sonra Rusya üzerinden soğuk hava dalgası gelecek. Sıcaklıklar 7-8 derece daha düşük olacak. Perşembe ve cuma bu soğuk havayı daha fazla hissedeceğiz. İstanbul salı günü 21 ama perşembe günü hissedilen sıcaklık 10-11 derece." değerlendirmesinde bulundu.

KARADENİZ'DE SEL TEHLİKESİ

Sıcaklıkların düştüğü Karadeniz Bölgesi için sel uyarısında bulunan Çalışkan, yüksek kesimlerde ise kar beklendiğini söyledi. Çalışkan, "Bu soğuk hava kar yağışı getirecek. Sinop, Samsun, Kastamonu, Ordu, Giresun, Rize gibi rakımı 1300'lerdeki yerlerde kar yağışı bekliyoruz. Özellikle Karadeniz sahillerinde Sinop'tan Rize'ye kadar uzanan o hat boyunca yapışlar şiddetli olacak sel tehlikesi var." dedi.

Sıcaklıkların gelecek hafta mevsim normallerinde olması bekleniyor.

İşte 5 günlük haritalı hava durumu:

15 EKİM SALI HAVA DURUMU:

16 EKİM ÇARŞAMBA HAVA DURUMU:

17 EKİM PERŞEMBE HAVA DURUMU:

18 EKİM CUMA HAVA DURUMU:

19 EKİM CUMARTESİ HAVA DURUMU: