Kışlıkları kaldırmayın; İstanbul'a kar geri dönüyor! Tarih verildi

İstanbul'da perşembe gününden bu yana etkili olan kar yağı kenti terk ederken yeni kar uyarısı geldi. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yeni bir soğuk hava dalgası beklendiğini ve İstanbul'da kar ihtimalinin olduğunu belirtti.

İstanbul'da perşembe günü aralıklarla başlayan Kar yağışı özellikle cumartesi akşamı etkisini artırmış ve tüm kenti beyaza bürümüştü. Mart ayında yağan yoğun kar kenti henüz yeni terk etmişken CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den yeni soğuk hava dalgası uyarısı geldi. İSTANBUL'DA YENİDEN KAR İHTİMALİ VAR Prof. Dr. Şen sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında "Türkiye'ye yeni bir soğuk hava geliyor. Perşembe akşamı Marmara'ya yağmur yağacak, Anadolu'ya kar... Cuma, cumartesi Marmara (İstanbul dahil) karla karışık yağmur ve kar ihtimali var" mesajını paylaştı. METEOROLOJİ'NİN HAVA DURUMU RAPORU Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün orta vadeli hava durumu raporuna göre, hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edecek. Perşembe gününden itibaren yurdun büyük bölümünde kar yağışı bekleniyor. İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:















