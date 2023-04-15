Kışlıkları kaldırmayın! Sağanak yağışlar geri geliyor

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre Türkiye bugün baharı yaşayacak. Ancak yarından itibaren tüm hafta boyunca yurt genelinde sağanak yağışlar görülecek. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Bursa ve Balıkesir çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilkiyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Bölgenin batı kesimleri ile Bursa ve Balıkesir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeyinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeyinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

KARADENİZ BÖLGESİ

Batı Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Orta ve doğu Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:



