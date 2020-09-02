KitapKolik Nesiller İçin Kitapkolik.com

Satış odaklı bir platform olmak yerine okuyucu odaklı bir anlayış ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Geliştirdiği alt yapı sayesinde müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmayı başararak her geçen gün müşteri portföyünü genişletmektedir.

Özellikle Pandemi döneminde #evdekalkitapoku kapsamında KIZIL PANDA YAYINEVİ markası altında ücretsiz kargo ile en uygun fiyat ile çıkartmış olduğu kitaplar görmüş olduğu büyük ilgi karşısında kayıtsız kalmayan kitapkolik.com bu kampanyayı üretim maliyetleri ve kargo ücretlerinde yaşanan fiyat artışına karşın kampanyada yer alan kitapları daha da arttırmaya devam ediyor.

Hızlı bir ara yüz ile aradığınız kitaplara çok hızlı ve pratik ulaşmanızı sağlamasının yanı sıra ne okuyacağınıza bir türlü karar veremeyenler için yayımlamış oldukları okuma listelerini ve blog konularına kitap satın almadan önce mutlaka göz geçirilmelidir.

Kitap okurları yapacakları alışverişlerde kredi kartı ve havale ödeme seçeneğinin yanı sıra kapıda ödeme seçeneğini kullanabilirler. Vereceğiniz tüm siparişlerde lazer kesim ayraç, defter, sticker gibi hediyeler verilmekte.

Yapmış olduğu kampanya ve indirimler ile kitap severlerin yoğun ilgi odağı haline geldi. İndirimleri takip etmek için yapmanız gereken çok satan kitaplar kategorisinden en çok tercih edilen kitapları görüntüleyebilirsiniz.