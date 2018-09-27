Kız arkadaşını benzin dökerek yaktı

Bursa'da, ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından benzin dökülerek yakıldığı iddia edilen Şengül Vatansever öldü, olayın ardından trafik kazası geçiren şüpheli Ü.V. ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde yol kenarında yatan bir kadını fark eden vatandaşlar, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Vücudunun büyük bölümünde oluşan yanıklar nedeniyle ağır yaralı olarak Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan ve adının Şengül Vatansever (35) olduğu öğrenilen kadın, hastanede verdiği ilk bilgilerde, kendisinden ayrılmak istediğini söylediği erkek arkadaşı Ü.V. (30) ile otomobilde tartıştığını, tartışmanın büyümesi üzerine arkadaşı tarafından benzin dökülerek yakıldığını anlattı.

KAZA YAPTI YOĞUN BAKIMDA

Daha sonra Botanik Park yakınlarında otomobili durduran Ü.V'nin üzerindeki alevleri söndürdüğünü ve kendisini yeniden araca bindirdiğini aktaran Vatansever, tartışmanın sürmesi üzerine arkadaşının kendisini otomobilden indirerek, yol kenarına bıraktığını söyledi.

Sağlık durumunun ciddiyetini koruması üzerine İstanbul'daki bir hastaneye sevk edilen Vatansever, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, olay yerinden kaçan şüphelinin, bir süre sonra trafik kazası geçirdiği ve başına aldığı darbeyle ağır yaralandığı öğrenildi. Ü.V'nin Çekirge Devlet Hastanesinde yoğun bakıma alındığı belirtildi.