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Kız Kulesi açıklarında gemi arızası! Boğaz trafiği askıya alındı

Kız Kulesi açıklarında gemi arızası! Boğaz trafiği askıya alındı

İstanbul Boğazı trafiği askıya alındı. Boğaz trafiğinin; 70 metre boyundaki bir geminin Kız Kulesi açıklarında makine arızası yapması sebebiyle askıya alındığı belirtildi.

Son dakika haberi: İstanbul Boğazı trafiği askıya alındı. Konuyla ilgili olarak Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından bir açıklama yapıldı.

KIZ KULESİ AÇIKLARINDA GEMİ ARIZASI
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı’nda seyir halindeyken Kız Kulesi açıklarında makine arızası yapan 70 metre boyundaki BARLAS isimli gemiye, Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda KURTARMA-5 römorkörü ile KEGM-4 hızlı tahlisiye botumuz ivedilikle yönlendirildi ve Boğaz trafiği askıya alındı." ifadeleri kullanıldı. (AA)

Etiketler boüaz trafik
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