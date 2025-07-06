Kız öğrenci yurdunun mescidinde rezalet: 2 öğrenci yakalandı

Sakarya'da bir kız öğrenci yurdunun mescidinde cinsel içerikli film izleyen iki kız öğrenci bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Tepki çeken paylaşımla ilgili Sakarya Valiliği'nden açıklama geldi.

Sakarya'da bir kız öğrenci yurdunda dizüstü bilgisayardan cinsel içerikli film açarak sosyal medyada paylaştı.

Kızlar, paylaştıkları fotoğrafa "Arkadaşıma mescitte gay filmi izletiyorum, ambiyans harika. Bir de pizza söyledik ama kolamız yok, maalesef. Kolası olan gelsin" notunu düştü.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntülerle ilgili Sakarya Valiliği açıklama yaptı. Valilik, iki kız öğrencinin tespit edilip haklarında adli işlem başlatıldığını duyurdu.

Sakarya Valiliği'nin konuyla ilgili açıklaması şöyle:

X platformunda, mescit olduğu değerlendirilen bir ortamda cinsel içerikli film izlerken çekilen görüntüleri “Arkadaşıma mescitte gay filmi izletiyorum, ambiyans harika. Bir de pizza söyledik ama kolamız yok, maalesef. Kolası olan gelsin” açıklamasıyla paylaşan 2 kız öğrenci yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda, söz konusu paylaşımı bir öğrenci yurdunda kalan 2 kız öğrencinin gerçekleştirdiği belirlenmiş olup, şahıslar yakalanarak haklarında adli işlemler başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.