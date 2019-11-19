Kız öğrenciye taciz: ''Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor!''

@nursedayumurtas adlı kullanıcısı, Kocaeli’nde yaşadığı tacizi kişisel Twitter hesabından paylaştı. Sınavına gitmek üzere otobüse binen kız öğrenci, yaşlı bir kişinin sözlü tacizine uğradı ve tacize ses çıkarmayan otobüs şoförü tarafından susturulmaya çalışıldı. Yaşadığı olayı anlatan @nursedayumurtas adlı Twitter kullanıcısı, “Asla susup oturmayacağım. Hiçbir kadın böyle adamlar yüzünden korkarak yaşamak zorunda değil” dedi.

Olaya dair yapılan paylaşım şu şekilde:

“Bugün Kocaeli-İzmit saat 13.45’te 255 numaralı otobüste yaşadığım bir olayı anlatmak istiyorum. Sınavıma gitmek için otobüse bindim. Videodaki beyefendinin yan koltuğu boştu ve ben otobüse bindiğimde çantasını koyarak engelledi. Ayakta bekledim. Bir süre sonra karşısındaki koltuk boşaldı.

Ve oturdum. Beyefendi bana doğru, ‘Senin değerli bir hazinen olsa saklamaz mıydın? Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor’ dedi. Şok oldum ve bana ne cüretle bunu söylediğini sordum. Ve bunları sadece giyinişimden dolayı duydum. ‘Allah bunları yasakladı. Karşımda oturma’ dedi.

Sinirlenerek yerimi değiştirdim ve ona rağmen susmayıp beni aşağılamaya devam etti. Çevresindeki kişilere beni göstererek ‘Bu kız ne kadar doğru? Gözüm ona kayıyor’ gibi cümlelerine devam etti.

Ben dayanamayıp ailem bile bana karışmazken siz nasıl karışıyorsunuz dedim. Ve bunun üzerine, ‘Ailenden de senden de hayır gelmez o zaman’ dedi. Daha sonra şoför yolda durdu. Bana, ‘Sus artık. Adam sana bir şey demedi. Yolcuları rahatsız etme. Kimse seni duymak zorunda değil” dedi.

Adam da şoför beye teşekkür etti. Otobüsün plakasını aldım ve şoförü şikâyet ettim. Fakat bu saygısız adama dair otobüse bindiği saat ve indiği yer hakkında başka bilgim olmadığı için bu yolla bulup, şikâyet etmek istiyorum. Gündüz vakti herkesin önünde sözle tacize uğradım.

Ve asla susup oturmayacağım. Hiçbir kadın böyle adamlar yüzünden korkarak yaşamak zorunda değil. Onlar kendilerinde bu hakkı buluyorlarsa bende o hadsizler ceza alana kadar bu yaşadığımın arkasındayım.”