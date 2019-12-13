Kız yurdunda hastanelik olan öğrencilerden 100'ü taburcu edildi

Çorum'un Osmancık ilçesindeki kız öğrenci yurdunda, doğal gaz bacasının yerinden çıkmasıyla içeri sızan karbonmonoksitten etkilenip, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 103 öğrenciden 100'ü, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Yoğun bakım servisindeki 3 öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu, 'ihmal' iddialarına ilişkin başlatılan adli ve idari soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.



Olay, dün sabah, ilçe merkezindeki Ömer Derindere Fen Lisesi'ne ait kız öğrenci yurdunda meydana geldi. Yurtta kalan öğrenciler ve öğretmenler, doğal gaz bacasının yerinden çıkması nedeniyle içeri sızan karbonmonoksitten etkilendi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalede bulunduğu 2 öğretmen ve 103 öğrenciyi zehirlenme şüphesiyle ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesi ve Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Öğretmenler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.



Karbonmonoksitten etkilenen 103 öğrenciden 100'ü de hastanedeki tedavilerinin ardından bugün taburcu edildi. Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedavisi sürdürülen 3 öğrencinin de genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



Öte yandan olayda ihmal olduğu iddialarına ilişkin Çorum Valiliği'nce açılan idari soruşturmanın yanı sıra Çorum Başsavcılığı'nca başlatılan çok yönlü adli soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi. Soruşturma kapsamında polis ve jandarma ekipleri, gazdan etkilenen öğrenciler ve yurt görevlilerinin ifadelerine başvuruyor.