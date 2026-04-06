  Kızı hakkındaki taciz iddiası ve şüpheli ölüm sonrası acılı babadan siyasi baskı iddiası

Kızı hakkındaki taciz iddiası ve şüpheli ölüm sonrası acılı babadan siyasi baskı iddiası

Giresun’un Görele ilçesinde, CHP’li Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkındaki taciz iddiaları ve ardından 16 yaşındaki Elif T.’nin ölümüyle sarsılan süreçte, Elif'in babasından çarpıcı iddialar geldi. Siyasi baskı iddialarını gündeme taşıyan acılı baba, adaletin yerini bulması için geri adım atmayacaklarını vurguladı.

Giresun’un Görele ilçesinde, CHP’li Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında ortaya atılan taciz iddialarının ardından yaşanan süreçte, 16 yaşındaki Elif T.’un şüpheli bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili baba A.T.’dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Yaşanan sürecin hem adli hem de sosyal boyutuna dikkat çeken baba A.T., yargılama süreci ve bazı siyasi isimlerin tutumuna sert tepki gösterdi.

"Şikayetimizi geri çekmemiz istendi" iddiası

A.T., şikayet sürecinin ardından bazı kişilerin devreye girdiğini öne sürerek, şunları söyledi:
"Şikayet dilekçemizi verdikten sonra sanığın yakınları ya da tanıdıkları olduğunu düşündüğümüz kişiler, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş ile iletişime geçti. Daha sonra kendisi sürece dahil oldu. Bize gelerek şikayetimizi geri çekmemizi istedi ancak bunu kabul etmedik. Biz başından beri geri adım atmayı hiç düşünmedik."

Yargılama sürecinde yaşananlara da değinen A.T., "İlk aksamada tutuksuz yargılanma ara kararı verildiğinde adliye koridorlarında sanki beraat etmiş gibi davranılması bizi ayrıca incitti. Bizim tek derdimiz adaletti. Ancak bu süreçte hem psikolojik hem de sosyal anlamda ciddi şekilde yıpratıldık. Özellikle hissedilen siyasi baskı ve dosyayı kapatma çabaları bizi derinden üzdü" ifadelerini kullandı.

"CHP’li isimler neredeydi?"

Süreç boyunca bazı siyasi isimlerin sessiz kaldığını savunan A.T., şu soruları yöneltti:

"Bugün ‘hak, hukuk, adalet’ diyen Elvan Işık Gezmiş ve Dr. Şenyürek bu olaylar yaşanırken neredeydi? Bu soruların cevabını istiyorum. Daha sonra cenazeye katılmak gibi bir talepleri olduğunda da bunu nasıl kabul edebilirdik?"

Aile olarak adalet beklentisiyle hareket ettiklerini vurgulayan A.T., "Biz bu yola çıkarken adalete güvendik, güvenmeye de devam etmek istiyoruz. Ancak bu süreçte yanımızda olması gerekenlerin ya sessiz kalması ya da farklı bir tutum sergilemesi bizi derinden yaraladı. Kimse bizi bu davadan döndüremez, sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.

Aileye yönelik tehdit ve saldırı iddiaları

Kızına yönelik daha önce de saldırı girişimlerinin olduğunu ileri süren A.T., süreç içerisinde sosyal medya üzerinden aileye yönelik tehdit ve şantaj içerikli paylaşımlar yapıldığını iddia etti.

"Fake hesaplar üzerinden eşime, bana ve aileme yönelik cinsel içerikli görüntüler paylaşıldı. Bu süreçte yalnız bırakıldık, kimse yanımızda olmadı" diye konuştu.

"Tek isteğimiz adalet"

Aile olarak hiçbir maddi taleplerinin olmadığını özellikle vurgulayan A.T., "Bizim tek derdimiz adalet. Ancak süreç boyunca siyasi baskı ve dosyayı kapatma çabalarıyla karşı karşıya kaldık. Buna rağmen mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kızının ölümünü "şüpheli" olarak nitelendiren A.T., olayın aydınlatılması için sonuna kadar mücadele edeceklerini belirterek, "Hiçbir siyasi güç ya da makam adaletin önüne geçmemeli. Biz sadece suçluların hak ettiği cezayı almasını istiyoruz" dedi.

İHA

Etiketler giresun görele taciz hasbi dede Elif T. şüpheli ölüm belediye başkanı taciz davası
