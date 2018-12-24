Cezaları affeden teklif Meclis'te kabul edildi
Cezaları affeden teklif Meclis'te kabul edildi
HDP'nin kapatılması için flaş hamle
HDP'nin kapatılması için flaş hamle
Mansur Yavaş açıkladı: ''İki partiyi daha ziyaret edeceğim''
Mansur Yavaş açıkladı: ''İki partiyi daha ziyaret edeceğim''
Fatih Portakal'dan Metin Akpınar ve Müjdat Gezen tepkisi
Fatih Portakal'dan Metin Akpınar ve Müjdat Gezen tepkisi
On Numara sonuçları belli oldu ! İşte kazandıran numaralar
On Numara sonuçları belli oldu ! İşte kazandıran numaralar
AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı !
AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı !
Söylentiyi duyan oralara akın etti !
Söylentiyi duyan oralara akın etti !
Sürücülere müjde ! Benzin ve motorinde büyük indirim
Sürücülere müjde ! Benzin ve motorinde büyük indirim
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 24 Aralık 2018 23:27

Kızı polisi arayarak haber verdi

Karabük'te bir kadın, cezaevinden çıkan eşi tarafından şiddet gördüğü iddiasıyla hastaneye kaldırıldı.

Kızı polisi arayarak haber verdi
A+ A-

Karabük'te bir kadın, cezaevinden yeni çıkan eşi  tarafından şiddet gördüğü iddiasıyla hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, dün Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz  Kurumundan tahliye edilen M.H, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki eşi G.H'yi de  alarak, Atatürk Mahallesi Veysel Karani Caddesi'ndeki evlerine getirdi.

Çiftin kızları D.H, polisi arayarak annesinin şiddet gördüğünü ve  yaralandığını bildirdi.

Eve gelen polis ekipleri, G.H'nin darp sonucu yaralandığını tespit  etti. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma  Hastanesine kaldırılan G.H'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Eşine şiddet uyguladığı iddia edilen M.H. gözaltına alındı.

AA

cezaevi , şiddet , kadın
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM