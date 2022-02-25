  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Kızılay, 3 TIR dolusu yardımla Ukrayna'ya gidiyor

Kızılay, 3 TIR dolusu yardımla Ukrayna'ya gidiyor

Kızılay, 3 TIR dolusu yardımla Ukrayna'ya gidiyor

Kızılay Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'ya insani yardım için harekete geçti. Üç yardım TIR'ının bugün yola çıkması bekleniyor.

Rusya Ukrayna'da Donbas bölgesiyle başladığı ilerleyişini sürdürüyor. Rus tanklarının başkent Kiev'e doğru ilerlediği belirtiliyor.

Saldırı nedeniyle Ukrayna halkı da zor durumda. Ukraynalı yetkililer, insani yardım çağrısında bulundu.

Bu çağrıya Türkiye'den yanıt geldi. Kızılay'ın yardım konvoyunun bugün yola çıkacağı bildirildi. 

Ukrayna'ya gönderilecek 3 yardım TIR'ında 210 metrekarelik genel maksat çadırları, ailelerin barınmaları için afet çadırları, yatak, battaniye, çocuk battaniyesi, uyku tulumu gibi acil insani yardım malzemeler bulunacak.

Etiketler rusya ukrayna kızılay yardım TIR
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da sokak ortasında dehşete düşüren görüntü: Boğazını kesip intihar etti!
Rus işgali manşetlerde: ''Avrupa'nın haritası kanla yeniden çiziliyor''
Ne yapmaya çalışıyorsun Nagehan ? Canlı yayında açık açık saçmaladı
Mide bulandıran ''Ukraynalı kadın mülteci'' paylaşımlarına tepki yağdı
Tüm dünya dün gece Ukrayna için Mavi Sarı'ydı!
Yerli otomobil TOGG'da geri sayım başladı
İşgalci Rusya'dan doğal gaz açıklaması: ''Fiyat artışı olacak''
Meteoroloji uyardı; kar geri geliyor!
Rusya'daki savaş karşıtı gösterilerde gözaltı sayısı bin 700'ü aştı
Benzin ve motorine rekor zam geliyor