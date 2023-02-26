Kızılay Genel Başkanı Kınık, çadır satışını böyle savundu

AHBAP'a çadır sattığı ortaya çıkan Kızılay'ın Genel Başkanı Kerem Kınık, eleştirilere yanıt verdi. Kınık, ''Kızılay Çadır&Tekstil AŞ, gerek günlük yaklaşık 1000 çadır imali gerekse, ithalat ve yurt içi fason imalat ile AFAD'a barınma desteği vermeye devam etmektedir. Ahbap Derneği ve Türk Kızılay işbirliği ahlaki, akılcı ve yasaldır. Aksini iddia eden kötü niyetlidir'' ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler 11 ilde büyük yıkıma neden olurken 44 binden fazla kişi hayatını kaybetti, çok sayıda vatandaş ise barınma sorunu ile karşı karşıya kaldı. Çadır konusunda eleştirilerin hedefi olan Kızılay'ın depremin 3. gününde ünlü şarkıcı Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap'a 46 milyon lira karşılığında çadır sattığı öne sürüldü.

KINIK'TAN KIZILAY'IN ÇADIR SATTIĞI İDDİALARINA YANIT

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, çıkan haberlere yanıt verdi. Sosyal medya hesabındaki paylaşımda Kınık, Kızılay Çadır&Tekstil AŞ'nin Türkiye Kızılay Cemiyeti'nin bir iştiraki ve 12 ay kesintisiz üretim yapan dünyanın sayılı afet çadırı üreticilerinden biri olduğunu vurguladı.

"KIZILAY, AFAD'IN SİPARİŞİNİ ZAMANINDA İMAL EDER"

Kızılayın Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde belirlenen asgari çadır stok seviyesini garanti ettiğini belirten Kınık, şunları kaydetti: "Ayrıca, barınma hizmet kümesi sorumlusu olan Afad'ın kendisinden tedarik etmek için sipariş verdiği sayıda çadırı istenilen zamanda imal eder. Sağlık Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı gibi kamu kuruluşlarının ve Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşların taleplerini üretir. Satışlardan elde ettiği gelirleri Kızılaya aktarır, Kızılay da afetler için gerekli olan çadır ve sair insani yardım malzemelerini ürettirerek depolar ve ihtiyaç anında vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtır."

"AHBAP'LA İŞBİRLİĞİ YASALDIR, AKSİNİ İDDİA EDEN KÖTÜ NİYETLİDİR"

Ahbap Derneğinin de yurt dışı bir kuruluş için üretilen logosuz 2 bin 50 çadırı afetin ilk günlerinde Kızılay Çadır&Tekstil AŞ'den maliyetine tedarik ederek Afad'ın gösterdiği yerde depremzedelerin hizmetine sunduğunu bildiren Kınık, şu bilgileri verdi: "Kızılay Çadır&Tekstil AŞ'de Ahbap Derneğinden aldığı kaynağı çadır hammadde tedariki için ayırmış ve üretilecek çadırları da Kızılay aracılığı ile ücretsiz olarak depremzedelerin istifadesi için planlamıştır. Kızılay Çadır&Tekstil AŞ, gerek günlük yaklaşık 1000 çadır imali gerekse ithalat ve yurt içi fason imalat ile Afad'a barınma desteği vermeye devam etmektedir. Ahbap Derneği ve Türk Kızılay işbirliği ahlaki, akılcı ve yasaldır. Aksini iddia eden ise ya meseleyi anlamamış ya da kötü niyetlidir.

"ÇADIR İMALATIMIZ 7 GÜN 24 SAAT DEVAM EDİYOR"

Şimdiye kadar afet bölgesinde AFAD 337 bin 727 çadır kurmuş ve ilave 100 bin çadırı da kurmaya devam etmektedir. Kızılay öz kapasitesini (54 bin 70) AFAD'a teslim etmiş ve tesislerinde AFAD için imalata kesintisiz devam etmektedir. Çadır kentlerde 1 milyon 350 bin 908 vatandaşımız barınmaktadır. Çadır imalatımız 7 gün 24 saat devam ediyor."