Kızılay, mobil sağlık araçlarının güncel konumlarını paylaştı

Kızılay deprem bölgesinde bulunan mobil sağlık araçlarının güncel konumlarını duyurdu.

Depremzedelerin sağlık hizmetleri alabilmeleri için gönderilen 6 mobil sağlık aracı, bölgede ilk günde 627 kişiye ulaştı. İçerisinde; muayene, kan tahlilleri, röntgen, EKG, solunum fonksiyon testi yapılabilen mobil sağlık araçlarında, deneyimli gönüllü hekimler özellikle merkezlere ulaşamayan kırsal bölgedeki hastalara ulaşarak muayenelerini yapmaya başladı.

Araçlarda iki hekim, bir hemşire, bir psikolog ve bir röntgen teknisyeni bulunuyor.

Araçlar, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Adıyaman ve Osmaniye’de gezici sağlık hizmeti veriyor.

MOBİL DİŞ KLİNİĞİ DE AFETZEDELERİN HİZMETİNDE

Mobil sağlık araçlarının yanı sıra mobil diş kliğini de hizmete sunan Kızılay, Gaziantep’in İslahiye ilçesinde diş hastanelerine erişimi olamayan afetzedelere acil durumlarda hizmet veriyor. Süreç içerisinde gönüllü diş hekimlerinin katkıları ile bu hizmetin de yaygınlaştırılması planlanıyor.

KÖYLERDE HİZMET VERECEK

Kızılay, beslenme hizmetlerinin yanı sıra yardım dağıtımları, psikososyal destek hizmetleri ve mobil sağlık araçları ile destekleyici rolünü sürdürüyor. Sağlık Bakanlığı koordinesinde yürüteceği birinci basamak sağlık hizmetlerinde mobil sağlık araçları ile özellikle köylerdeki depremzede vatandaşlarımıza hizmet verecek.

Mobil sağlık araçlarının 19.02.2023 tarihli konumları şöyle:

Kahramanmaraş: Piazza AVM açık alanı

Hatay: Millet Bahçesi

Adıyaman: Şambayat Köyü

Malatya: Botaş 13. Çadır Kenti

Osmaniye: Arıcaklı Köyü, İnderesi Köyü, Savranlı Köyü

Gaziantep: Sayburun Köyü, Altınova Köyü, Torunlar Köyü, İncegedik Köyü (Nurdağı)