Kızılay'a protesto kararı; Kızılay Soda satmayacaklar
Türkiye Tekel Bayileri Platformu'ndan yapılan açıklamada, Kızılay soda ürünlerinin satılmayacağı bildirildi.
Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybars, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Türkiye Tekel Bayileri Platformu ( TTBP) olarak Tekel bayilerinde Kızılay Soda ürünlerini satmama kararı aldık" dedi.
Türkiye Tekel Bayileri Platformu ( TTBP) olarak Tekel bayilerinde Kızılay Soda ürünlerini satmama kararı aldık.— Özgür Aybaş 🥇 (@AybasOzgur) March 1, 2023
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