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Kızılay'a protesto kararı; Kızılay Soda satmayacaklar

Kızılay'a protesto kararı; Kızılay Soda satmayacaklar
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Türkiye Tekel Bayileri Platformu'ndan yapılan açıklamada, Kızılay soda ürünlerinin satılmayacağı bildirildi.

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybars, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Türkiye Tekel Bayileri Platformu ( TTBP) olarak Tekel bayilerinde Kızılay Soda ürünlerini satmama kararı aldık" dedi.

Etiketler soda tekel bayi kızılay soda
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