Kızılay'dan 20 milyonluk toplantı

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre; 20 milyon TL’ye Antalya’da toplantı düzenleyen Kızılay, Balıkesir’de bağışlarla inşa ettiği binayı TÜGVA’ya tahsis etti. Afrika ülkelerini bisikletle gezen Söylemez’e 24 bin dolar ödeyerek sponsor oldu, Heybeliada Kamp Alanı’nı AGD ve il müftülüğüne tahsis etti, yöneticiler lüks otellerde kaldı.

Yolsuzluk ve israf skandallarıyla gündemde olan Kızılay'ın yönetim kurulu tutanaklarına BirGün ulaştı. Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun 19 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirdiği toplantının tutanağına göre, Antalya'da 20 milyon TL harcanarak etkinlik düzenlendi.

Uluslararası Kızılhaç Kızılay Hareketi’nin 5-11 Kasım 2017 tarihleri arasında Antalya Belek’te düzenlenen toplantısı için milyonlarca lira harcandı. İki yönetim kurulu üyesi, yönetim kurulu kararına şerh düşerek, “Antalya’daki toplantı bir hayır kurumu olan Kızılay'ın planlanan bütçesinden çok fazlaya mal olmuştur. Bu toplantı nedeniyle Kızılay’a 20 milyon TL bedelli icra gelmiştir.10 milyon TL toplantı bedeli hesaplanmış olması hayır kurumu olan Kızılay’a uygun bir işlem değildir" dedi. Yönetim Kurulu üyeleri, fazla harcamanın sorumlulardan tahsilini istedi.

24 BİN DOLARLIK SPONSORLUK

Kızılay Yönetim Kurulu’nun 2 Aralık 2018 tarihli bir başka karar tutanağında ise Afrika ülkelerini bisikletle gezen Hasan Söylemez’e ayda iki bin dolar ödenerek sponsor olunmasına karar verildiği belirtildi. Ödemenin 12 ay süreyle yapılmasına ve toplamda 24 bin dolar ödenmesine karar verildi. Tutanakta “Söz konusu projeye kurumumuz tarafından verilen desteğin devam ettirilmesinin önemli bir fırsat olduğu düşünülmektedir” ifadeleri yer aldı.

TÜGVA’YA TAHSİS EDİLDİ

Balıkesir Kızılay Şubesi’nin 2014 yılında yurttaşlardan bağış toplayarak yapımına başladığı ve Türkiye’nin en büyük Kızılay binası olacağı açıklanan bina, Bilal Erdoğan'ın yöneticisi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı’na (TÜGVA) tahsis edilerek, binaya TÜGVA Öğrenci Yurdu tabelası asıldı. Geçtiğimiz yıllarda binaya ilişkin “Buraya bağış yapanlar Balıkesir’de yurt olarak yapılmasını istediği için yurt inşaatına başlamış bulunmaktayız. 5 bin 128 metrekarelik arsa üzerinde bin metrekare üzerine yapılacak yedi katlı olan bu binayı Balıkesir’e kazandırmayı çalışıyoruz” denilmişti.

KOSOVALI BAKAN'IN ZİYARETİ

Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar’ın Kızılay İskenderun Şubesi’ne ziyaretine ilişkin de Kızılay Yönetim Kurulu’nun 10 Nisan 2017 tarihli kararında “Ziyaret heyeti için yüksek standartta bir araç tahsis edilmesi” kararı alındı. Aracın tüm giderleri Kızılay tarafından karşılanırken ulaşım, yemek, konaklama ve hediyelik eşya alımının da Kızılay bütçesinden karşılanmasına karar verildi.

571 BİN TL’YE ARŞİV KATALOĞU

Kızılay Yönetim Kurulu 10 Nisan 2017 Tarihli bir başka kararında ise “Arşiv Kataloğu” hazırlatmak için Medeniyet Üniversitesi ile anlaşıldığı ve Kızılay tarafından 571 bin TL’lik ödeme yapılacağı belirtildi. Kızılay 17 Nisan 2017 tarihli yönetim kurulu toplantısında da 168 numaralı çağrı merkezi hattının “daha etkin ve sağlıklı yönetilmesi” için dışarıdan hizmet alma yoluna giderek 750 bin TL bütçe tahsis etti.

LÜKS OTELLERDE KONAKLAMA

Kızılay Yönetim Kurulu’nun 19 Nisan 2017 tarihli toplantısına ilişkin hazırlanan tutanakta ise “Yönetim, denetim kurulu üyeleri ve genel müdürlüğün görevlendirmelerinde konaklama hizmetlerini karşılamak üzere oteller ile anlaşma yapılması ihtiyacı doğmuştur” denildi. Toplantıda İstanbul'da biri dört yıldızlı üçü beş yıldızlı olmak üzere toplam dört; Ankara’da ise beş yıldızlı otelle bir yıllık sözleşme imzalanmasına karar verildi.

VIP MİNİBÜS İDDİASI

Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun 15 Ağustos 2017 tarihli toplantı tutanağının 34’üncü maddesinde “Yöneticilerimizin ve heyetlerimizin kullanabilmesi amacıyla bir adet minibüs tipi bir aracın sonradan tefriş edilmek üzere satın alınabileceği söz konusu kararlar çerçevesinde değerlendirilmiştir” denildi. Kızılay kaynakları ise ‘VIP çalışma ofisli araç’ın yaklaşık bir milyon TL'ye mal edildiğini iddia etti.

AGD VE MÜFTÜLÜĞE TAHSİS

Kızılay’ın Heybeliada Gençlik Kampı da Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve İstanbul Müftülüğü’ne tahsis edildi. AGD’nin imzaladığı kamp alanı kullanım taahhütnamesinde de 5- 11 Eylül 2018 tarihleri arasında kamp alanının AGD’nin kullanımına bırakıldığı, Kızılay bayrak ve flamaları dışında da bir şey asılmaması istendi.

15 Eylül 2017 tarihli belgede ise Heybeliada Gençlik Kampı’nın 20 Eylül ile 20 Ekim tarihleri arasında İstanbul Müftülüğü’nün kullanımına bırakıldığı belirtildi. Belgede, müftülüğün kamp alanını üniversite öğrencilerinin oryantasyonu kapsamında kullanmak istediği ve bunun karşılığında da müftülüğün, Kızılay’a beş bin TL’lik bağış yapacağı belirtildi.

