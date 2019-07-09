Kızılay'ın harem selamlık kampları tepki topladı

Kızılay’ın gençlik kolu Genç Kızılay, harem selamlık çocuk ve gençlik kampı düzenledi. Kızılay’a ait Ankara, Eskişehir ve İstanbul’da bulunan kamp alanlarına, erkek ve kız çocukların farklı tarihlerde götürülmesine başlandı.

Birgün gazetesinden İsmail Arı'nın haberine göre kamplara giden çocuklar için, sosyal aktivite adı altında cami ve türbe ziyaretleri planlandı. Ankara Çamkoru kampındaki çocuklar ve gençler, Beştepe Millet Cami ve Ali Semarkandi Türbesi’ne götürüldü. Masraflarını Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın karşıladığı harem selamlık kamplar için Kızılay, İstanbul Müftülüğü’nden de destek alıyor.

VAKIFLARIN HİZMETİNDE

Kızılay’a ait Ankara Çamkoru, Eskişehir Hasırca ve İstanbul Heybeliada da bulunan kamp alanları TÜGVA, AGD, Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü, İnsan ve Medeniyet Hareketi ve İBB Gençliği gibi AK Parti’ye yakınlığıyla bilinen kurumların kullanımına verildi.

Kızılay’ın gençlik kolu olan Genç Kızılay ile Sümeyye Erdoğan’ın yöneticisi olduğu Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) birçok kez ortak etkinlik yaptı. Genç Kızılay ve KADEM Ankara şubesi “Benim Hikayem” adında bir proje düzenledi. Bilal Erdoğan’ın yöneticisi olduğu TÜGVA ve Karaman’daki Kuran kursunda tecavüz edilen çocuklarla gündeme gelen Ensar Vakfı ile ortak etkinlik yapan Genç Kızılay, Bilal Erdoğan’ın Okçuluk Vakfı ile de okçuluk turnuvası düzenledi.

HEYBELİADA KAMPI

Heybeliada kamp alanının kullanımını İstanbul Müftülüğüne veren Kızılay çevre sakinlerinden tepki toplandı. Adalılar, Kızılay kamp alanındaki faaliyetlere tanık olduklarında IŞİD’in kamp yaptığını düşündüklerini ve korkuya kapıldıklarını bildirdi.



