Kızılırmak'ta iki gencin ölümüyle ilgili itfaiye müdürüne dava

Bafra'da intihar için Kızılırmak’a atlayıp, sonradan pişman olup yardım isteyen iki gencin ölümünden dolayı itfaiye müdürüne dava açıldı. ‘Bafra’nın sahilde bulunması, içinden Kızılırmak’ın geçmesi gibi nedenlerle itfaiye görevlilerinin sualtı ve suüstü arama kurtarma eğitimi almaları gerektiğini’ belirten bilirkişi raporunu dikkate alan savcı, Bafra İtfaiyesi Grup Amiri Yaşar Aşçı’nın 15 yıl hapsini istedi.



Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iddianamesine göre, Osman Ertekin (19) ve Belgin Şahin (15) geçen yıl 15 Mart’ta intihar etmek için Kızılırmak’a atladı. Suya kapılmayan iki genç pişman olup yardım istedi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yeterli donanımları bulunmadığı için suya giremedi. İtfaiyeciler çevredeki benzin istasyonlarını dolaşarak bot ya da şamriyel aradı ama bulamadı. 40 dakika sonra ikinci itfaiye aracı olay yerine geldi. Araçtaki bot suya indirildiğinde iki genç sulara kapılmıştı.

Gençlerin ailelerinin şikâyetiyle o gece olay yerinde bulunan itfaiyecilere soruşturma açıldı. İtfaiyeciler soruşturmaya itiraz etti ancak itirazları reddedildi.



Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı iş güvenliği ve itfaiye hocalarından oluşturduğu bilirkişi heyetine gönderdi. Bilirkişi, Bafra’nın hem Karadeniz hem de Kızılırmak kıyısında olduğunu, itfaiyecilerin su eğitimi ve teçhizatı olması gerektiğini belirtti. Bilirkişi itfaiyecilerin eğitim almamasından itfaiye daire başkanını, teçhizat bakımından da Samsun Büyükşehir Belediyesi’ni sorumlu tuttu.

Bu rapor üzerine itfaiye erleri hakkında takipsizlik kararı veren Başsavcılık, Bafra İtfaiyesi Grup Amiri Yaşar Taşçı’ya ise taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Başsavcılık Samsun Büyükşehir Belediyesi hakkında da suç duyurusunda bulundu.