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  3. 30 Temmuz 2020 20:23

Kızını kurtarmak isterken hayatını kaybetti

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, serinlemek için girdiği gölette boğulmak üzere olan 14 yaşındaki kızını kurtarmak için suya atlayan anne boğularak hayatını kaybetti.

Kızını kurtarmak isterken hayatını kaybetti
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Olay, öğleden sonra Söğüt ilçesi yakınlarındaki Tarpak Göleti'nde meydana geldi. İddiaya göre ailesiyle birlikte Eskişehir'den piknik yapmak için gölete gelen Gül Solmaz, serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra kızlarının suda çırpındığını gören anne Dursun ve baba Muhammet Solmaz suya atladı.

Baba kendi imkanlarıyla sudan çıkmayı başarırken, anne Dursun Solmaz ise boğuldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dursun Solmaz'ın cansız bedeni AFAD ekiplerince sudan çıkarıldı. Suda kaybolan Gül Solmaz'ı arama çalışmalarına devam edilirken, Yalova'dan dalgıç ekiplerinin de yola çıktığı belirtildi.

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