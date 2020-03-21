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  3. 21 Mart 2020 12:36

KKTC açıklarında can pazarı!

KKTC açıklarında yan yatan teknedeki 30 kadın, 69 çocuk ve 76 erkek toplam 175 Suriye uyruklu göçmen kurtarıldı.

KKTC açıklarında can pazarı!
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KKTC'de yerel saatle 03.30 sıralarında Taşlıca-Boltaşlı sahil köyleri açıklarında içerisinde 30 kadın, 69 çocuk ve 76 erkek toplam 175 Suriye uyruklu göçmeni taşıyan tekne yan yattı. Kıyıya 10 metre uzaklıkta yan yatan teknedeki göçmenlerin yardımına KKTC polisi yetişti. Tekneden tahliye edilen göçmenler, İskele Dr. Fazıl Küçük Spor Salonu'na taşındı. Sağlık kontrolünden geçirilen göçmenlerin ihtiyaçları ise Sivil Savunma, İskele Kaymakamlığı ve İskele Belediyesi ekipleri tarafından karşılandı.

KKTC İÇİŞLERİ BAKANI: KORONAVİRÜS DAHİL TÜM SAĞLIK KONTROLLERİ YAPILIYOR

Suriyeli göçmenlerle ilgili DHA'ya açıklama yapan KKTC İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, göçmenlerin koronavirüs dahil tüm sağlık kontrollerinin yapıldığını söyledi. Baybars, göçmenlerin tümünün kıyafetlerinin değiştirildiğini ve ihtiyaçlarının karşılandığını belirtti.

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