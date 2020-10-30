SON DAKİKA
VAKA SAYISINDA KORKUTAN ARTIŞ! SON 24 SAATİN KORONAVİRÜS TABLOSU
İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda ölü ve yaralı var!
İzmir depreminde binanın çökme anı kamerada
Depremin merkez üssü İzmir'den korkutan görüntüler
Vaka sayısında korkutan artış! Son 24 saatin koronavirüs tablosu
Vaka sayısında korkutan artış! Son 24 saatin koronavirüs tablosu
İzmir'de deprem kaosu! Kente girişler durduruldu
İzmir'de deprem kaosu! Kente girişler durduruldu
İzmir Valisi son durumu açıkladı: 70'e yakın kişi sağ kurtarıldı
İzmir Valisi son durumu açıkladı: 70'e yakın kişi sağ kurtarıldı
Bu görüntü depremin büyüklüğünü gözler önüne serdi
Bu görüntü depremin büyüklüğünü gözler önüne serdi
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 30 Ekim 2020 18:49

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan geçmiş olsun telefonu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İzmir'deki deprem sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan geçmiş olsun telefonu
A+ A-

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tatar, İzmir'deki deprem sebebiyle Erdoğan'ı telefonla aradı.

Tatar, Kıbrıs Türk halkının her zaman olduğu gibi Anadolu'daki kardeşlerinin yanında olduğunu vurguladı.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlere başsağlığı, depremden etkilenenlere de geçmiş olsun dileğinde bulunan Tatar, şunları kaydetti:

"Anavatanımızın güzel şehri İzmir'de meydana gelen depremden büyük üzüntü duyduk. Temennimiz, hasarın en hafif şekilde atlatılmasıdır. Anavatan Türkiye'nin, tüm imkanları ile depremin neden olacağı yaraları en kısa sürede saracağına olan inancımız tamdır. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize başsağlığı, etkilenen kardeşlerimize de en kalbi duygularımla geçmiş olsun dileklerini iletiyorum."

 
KKTC Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda ise "İzmir ve çevresinde meydana gelen depremin en az hasarla atlatılmış olduğunu umut eder, bu doğa felaketinden etkilenen tüm İzmirlilere ve Türkiye Cumhuriyeti’ne geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." ifadelerine yer verildi.

deprem , ersin tatar , geçmiş olsun
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM