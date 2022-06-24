  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. KKTC'de çıkan yangın söndürüldü

KKTC'de çıkan yangın söndürüldü

KKTC'de çıkan yangın söndürüldü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’inde (KKTC) İskele’ye bağlı Kantara Mersinlik köyünde iki gündür devam eden yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

KKTC'de 2 gündür devam eden İskele’ye bağlı Kantara bölgesindeki Mersinlik köyündeki yangının, dün akşam saatlerinde rüzgârın etkisiyle Büyükkonuk bölgesinde Tatlısu ve Kantara köylerine doğru ulaştığı bilgisi aktarılmıştı. Bugün sabah saatlerinde ise İskele Bölgesi İtfaiye Müdürü Ramadan Gürpınar, büyük bir seferberlik sonucu bölgedeki yangının kontrol altına alındığını açıklayarak, yer yer bazı bölgelerde alevlenmelerin olduğunu ve yangına havadan müdahale edildiğini aktardı. Ramadan, ilerleyen saatlerde de soğutma çalışmalarına geçeceklerini belirtti.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Komitesi Başkanı Hüseyin Cahitoğlu, dün gece yangın bölgesinde olağanüstü bir mücadele verildiğini söyleyerek, "Mücadelemizin sonucu başarılı oldu ve yangının doğu tarafına geçmesi engellendi. Gösterdikleri olağanüstü çabadan dolayı tüm ekiplerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

Etiketler yangın kktc
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Cübbeli Ahmet cenazede gözyaşlarına boğuldu
Pınar Deniz sosyal medyada alay konusu oldu
Geceye damga vurdu: Ece Seçkin'den derin dekolteli sahne kostümü!
Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde insan seli! Geceden camiye geldiler
Büyük transfer çalımı! Abdülkerim Bardakcı hangi takıma gidecek?
Selin Ciğerci kalıcı makyajla ben yaptırdı, sosyal medya yıkıldı
İdam cezası geri mi geliyor? Erdoğan'dan dikkat çeken sözler
ENAG kurucusu açıkladı! Asgari ücret artışı ne olmalı? ''Yüzde 40 müjde değil''
Sosyal medyayı karıştırdı: Aleyna Tilki'den arabada bikinili poz
Merve Boluğur: Baba olacak erkek yok