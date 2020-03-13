  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 13 Mart 2020 12:59

KKTC'de koronavirüs vaka sayısı 5'e çıktı

KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından yavru vatanda 3 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 5'e yükseldiği açıklandı.

KKTC'de koronavirüs vaka sayısı 5'e çıktı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

AA'nın haberine göre; Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, gözlem altında tutulan Alman turist kafilesindeki 3 kişinin ateşinin yükselmesi sonucu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ne sevk edildiği kaydedildi.

Yapılan tetkiklerin ardından bu kişilerden 2'sinde Kovid-19 tespit edildiği belirtilen açıklamada, 9 gün önce İngiltere'den dönen 1 KKTC vatandaşının da dün akşam ateş gibi şikayetlerle bakanlığın "salgın ekibi hattı"na ulaşmasının ardından yapılan testlerin pozitif çıktığı aktarıldı.

Daha önce ülkeye Almanya'dan gelen turist kafilesi içerisindeki iki kişide koronavirüs tespit edilmişti.

KKTC'de koronavirüs vaka sayısı 5'e yükseldi.

 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
kktc , koronavirüs , corona , korona
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM