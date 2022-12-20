KKTC'den Trabzon'a direkt uçuş başladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile Trabzon arasında karşılıklı direkt uçuşlar başladı. KKTC Trabzon Konsolosu Erek Çağatay, ''Uzun zamandır beklenen bir uçuştu. Türkiye ve Kıbrıs ekonomisine katkı sağlayacaktır'' dedi.

KKTC ile Trabzon arasında 2018 yılından beri yapılmayan direkt uçuşlar bugün başladı. Ercan Havalimanı’ndan saat 12.15’te havalanan Türk Hava Yolları (THY) alt markası AnadoluJet'in 4372 sefer sayılı uçağı, saat 13.50'de Trabzon Havalimanı’na iniş yaptı. Yavru vatandan kente direkt gelen ilk uçak, itfaiye araçlarının ‘su takı’ töreniyle karşılanıp, aprona yanaştı. Aralarında basın mensuplarının da yer aldığı 57 yolcu, KKTC Trabzon Konsolosu Erek Çağatay, Devlet Hava Meydanları Baş Müdürü Sezgin Değirmenci ve Büyükşehir Belediyesi yetkililerince karşılandı.

‘CUMA VE PAZARTESİ GÜNLERİ SEFER OLACAK’

Dün başlaması gereken KKTC uçuşlarının hava muhalefeti nedeniyle bugün gerçekleştiğini söyleyen KKTC Trabzon Konsolosu Erek Çağatay, “Uzun zamandır beklenen bir uçuştu. Türkiye ve Kıbrıs ekonomisine katkı sağlayacaktır. İnsanlarımızı bir araya getirecektir. Direkt uçuşları 2018'den itibaren gerçekleştiremiyorduk. Emeği geçen yetkililere teşekkür ediyoruz. Zaman olarak da katkı sağlayacaktır. Karadenizli hemşehrilerimize bu isteklerini sürekli dile getirdikleri ve sıcak tuttukları için teşekkür ediyoruz. Bu bir başlangıçtır. Bununla beraber bizim görevimiz turizmle ilgilenen tüm tarafları bir araya getirmek. KKTC için buradan Ercan’a destinasyonu özendirmek. Yurt dışından gelen çok sayda turisti buradan Ercan’a yönlendirmek önemli. Bunun için başkonsolosluk olarak gereğini yapacağız. Cuma ve pazartesi günleri olarak haftada 2 sefer olacak. Talep arttıkça uçuş seferleri de artacaktır” dedi.

‘6 SAATİ BULAN RÖTARLAR OLUYORDU’

Direkt uçuş olmasının kendileri için kolaylık olacağını söyleyen yolculardan Mehmet Sevin, “Uçuş çok güzel geçti. Biz zaten geliyorduk. Direkt uçuşlar olmadığı için çok yoruluyor, gelemiyorduk. Bundan sonra daha çok geleceğiz. Aktarmalı geldiğimizde 6 saati bulan rötar, koşuşturma oluyordu. Bazen rahatsız olan yolcular oluyordu. Uçuşların direkt olması o kapıdan çıkıp bu kapıya girmek gibi oldu. Bizim için çok güzel oldu” ifadelerini kullandı.

‘SİZ SICAĞA HASRETSİNİZ, BİZ YEŞİLE’

KKTC’den yapılan ilk seferde gelen basın mensuplarından Aydan Aslan, “İlk defa Trabzon’a geliyoruz. Çok heyecanlıyım. KKTC’de çok sayıda Karadeniz kökenli vatandaşlar yaşıyor. Hemşehrilerimiz için hem turizm hem de ekonomi için çok önemli bir adım. KKTC’de 12 ay denize girilebiliyor. Siz sıcağa hasretsinizdir, biz de yeşilin her tonunu Karadeniz’de görmeyi umut ediyoruz” diye konuştu.

‘UMARIM UÇUŞLAR ANTALYA, İZMİR, ADANA GİBİ SIKLAŞIR’

Turgut Ergel de, “Benim için trajikomik bir konu. Annemin ailesi Trabzon ve Samsun kökenli bir aile. Ben de ilk kez şu n bu ortamı solumaktayım. Umutluyum. Birkaç noktayı merak ediyorum. KKTC’nin resmi olarak tanınmasa bile Türkiye Cumhuriyeti’nin kanatları altında yetişmeye çalışan bir devlet yapısı var. KKTC’nin çeşitli yerlerinde ikamet eden Trabzon kökenli vatandaşların içinde bizlerin de aileleri var. Bunları görüyor ve seviniyoruz. Gelecek olan turist misafir öğrencinin de direkt olarak memleketine uçması güzel şeylerdir. Umarım bu süreç Antalya, İzmir, Adana gibi daha da sıklaşır” ifadelerini kullandı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan uçuşlara ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temasları sırasında Trabzon- Ercan uçak seferlerinin başlayacağının müjdesini verdiği anımsatıldı. Gelen yoğun talep üzerine Trabzon-Ercan uçak seferinin bugünden itibaren başlayacağı kaydedilen açıklamada, “Bugün ilk sefer istisnai olarak Türkiye saati ile 12,15’te Lefkoşa’dan gerçekleşti. Seferler sonrasında; pazartesi ve cuma olmak üzere haftada 2 gün karşılıklı olarak gerçekleştirilecek. Haftada iki gün gerçekleştirilecek olan seferler, Trabzon’dan saat 18,45’te, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden saat 20.15’te gerçekleştirilecek. Biletler, sistem üzerinden satışa sunulmuştur” denildi.

DHA