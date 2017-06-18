Klima fiyatları pahalı olunca...

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde soba ustası Ömer Karagenç, toprak küpten ‘klima’ yaptı. Toprak küpün içine koyduğu buz parçalarından elde ettiği soğuğu, pervane ile 60 liraya mal ettiği cihazla odaya dağıtan Ömer Karagenç, sıcaklığı da 1 saatte 7 derece birden düşürmeyi başardı.

Elbistan Yeni Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde hafif sac malzemeden soba yapan 37 yaşındaki Ömer Karagenç, sıcak yaz aylarında serinlemenin yolunu kendi icadı olan 'küp klima' ile buldu. Artan sıcaklıklar ve Ramazan ayı nedeniyle iş yerinde çalışmakta zorlanan Karagenç, klima almak için mağaza mağaza gezdi. Klima fiyatları bütçesini aşınca, aynı özellikteki soğutucu ürünlere yöneldi. Mağazanın birinde gördüğü ürünü inceleyen Karagenç, bir benzerini daha ucuza kendi iş yerinde yapabileceğini düşündü. Kendi klimasını yapmak için malzeme arayışına giren Karagenç, soğuğu odaya dağıtmak için kullanacağı pervaneyi 60 liraya satın aldı. Karagenç, evinde bulunan topraktan yapılmış eski küpü buz haznesi olarak kullanmaya karar verdi. Karagenç, soğuk hava çıkışı için de küpün yan tarafına matkap yardımıyla bir delik açtı. Bu deliğin ağzını da soba imalatında kullandığı sacla çevirdikten sonra Karagenç'in 'el yapımı küp klimasının' çalışması için tek eksiği prize takılması oldu.

KLİMA FİYATLARI YÜKSEK OLDUĞU İÇİN...

Birkaç denemenin ardından klimasını çalıştırmayı başaran soba ustası Ömer Karagenç, klima fiyatları yüksek olduğu için böyle bir yöntemi tercih ettiğini söyledi. Karagenç, "İş yerimde sıcak havalardan bunalmaya başlayınca soğutucu ya da klima almak için mağazaları gezdim. Bir mağazaya girdiğimde benim yaptığım sisteme benzer bir sistemle çalışan cihaz gördüm. 350 lira etiket fiyatı olduğunu söylediler. Ben de evimizde bulunan eski küple bunu yapmaya karar verdim. Sistemi çok basit, buzu küpün içine bırakıyorsun. İçerideki sıcak havayı buzun içinden geçiriyorsun. Soğuk hava da yan taraftan çıkıyor. Yaklaşık 15 metrekare bir odayı 30 dereceden 22 dereceye 1 saatte düşürüyor. Bu da bize yeterli oluyor. Tabii 3 bin liralık klimalarla kıyaslanamaz ama en azından küçük odalarımız olduğu için bize yetiyor" dedi.

Sistemin 5-6 saat boyunca soğuk hava üfleyebildiğini kaydeden Karagenç, toprak küpün de özelliği nedeniyle buzu geç erittiğinin altını çizerek, "Topraktan yapılan bu küp içindeki buzu çok geç eritiyor. Küpe attığımız buz 5-6 saat kullanılabiliyor. Bu sistemi kurmak için cebimden 60 lira çıktı. Onu da pervaneyi almak için verdim. Küp zaten evde vardı. Bu küpten eskiden hemen hemen her evde olur. Eski bir eşyayı değerlendirmiş olduk. Geri kalanını da dükkanda ben yaptım. Küpü matkapla deldim. Sacdan da bir aparat yaptım. Boruyla da bu uzatılabilir. Metal soba ustasıyım ama yaz olduğu için mecburen soğutmayla uğraşıyorum" ifadelerini kullandı.