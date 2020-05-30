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  3. 30 Mayıs 2020 18:06

Klise haçının sökülmesi olayıyla ilgili yeni gelişme

Üsküdar Kuzguncuk'ta bulunan Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi'nin haçının sökülmesi olayında serbest bırakılan zanlı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Klise haçının sökülmesi olayıyla ilgili yeni gelişme
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Üsküdar Kuzguncuk Çarşı Caddesi üzerinde bulunan Surp Krikov Lusavoriç Ermeni Kilisesi'nin dış kapısının haçını 23 Mayıs tarihinde söken Mazlum D. hakkında, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında dün gözaltına alınmıştı. Mazlum D., savcılık sorgusunun ardından, "İbadethanelere ve mezarlıklara zarar vermek" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmiş, tutuklama talebini reddeden mahkeme Mazlum D.'yi adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakmıştı. Soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemenin kararına itiraz etti. Savcılığın kararını bir üst mahkeme sıfatı ile bugün değerlendiren İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği, Mazlum D. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Mahkemenin kararı üzerine yeniden gözaltına alınan Mazlum D.'nin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

 

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