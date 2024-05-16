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  3. Kobani Davası'nda hapis cezasına çarptırılan Ahmet Türk'ten ilk açıklama

Kobani Davası'nda hapis cezasına çarptırılan Ahmet Türk'ten ilk açıklama

Kobani Davası'nda hapis cezasına çarptırılan Ahmet Türk'ten ilk açıklama
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Kobani Davası'nda 10 yıl hapis cezası alan Ahmet Türk, "Bu davanın siyasi bir dava. Elimizden geldiğince bu ülkenin barışı için mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kobani Davası'nda 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, aldığı ceza ile ilgili Halk TV'de açıklamalarda bulundu.

"Bu davanın siyasi bir dava olduğunu başından beri söyledik" diyen Ahmet Türk şu ifadeleri kullandı:

"Biz bir vahşet örgütüne karşı düşüncelerimizi ifade ettiğimiz için böyle bir dava açıldı. Aslında bu, bir kesimin toplumsal barışı bozmaya yönelik bir kararıdır. Bu mahkemenin verdiği bir karar değil, siyasilerin verdiği bir karardır. Üzüntülerimiz cezalara için değil, bu ülkenin toplumsal barışa ihtiyacı var. Bizler senelerce halkların ortaklaştığı bir sürecin arayışı içerisindeydik, bizim mücadelemiz bu. Ama maalesef bazı kesimler ötekileştirme siyasetini sürdürme anlayışıyla hareket ediyor. Bunu aslında demokratik geleceğe, halkların kardeşliğine vurulan bir darbe olarak değerlendirmek lazım. Bizim Kobani olaylarında devlete karşı bir şeyimiz yok, IŞİD'e karşı tepkimiz olmuştu. Elimizden geldiğince bu ülkenin barışı için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu sürecin nasıl yürüyeceğini tahmin ediyorduk. Bir kesimin harekete geçtiğini ve bu normalleşme sürecini baltalamaya çalıştığını görüyoruz.”

Etiketler ifade ahmet türk Kobani dava
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