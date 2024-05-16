Kobani davasında karar açıklandı: Selahattin Demirtaş'ın cezası belli oldu

Kobani davasında eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş 28 yıl 6 ay, Figen Yüksekdağ 30 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile eski HDP Milletvekili Emine Ayna'ya 10'ar yıl hapis cezası verildi

Kamuoyunda "Kobani olayları" olarak bilinen 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da aralarında olduğu 108 sanığın yargılandığı Kobani davasında kararlar açıklandı.

Dosyada araştırılması gereken bir durumun kalmadığını belirten mahkeme başkanı kararı açıklarken, salonda bulunan avukatlar masalara vurarak karara tepki gösterdi. Avukatlar, karar okunurken salonu terk etti.

ALTAN TAN VE AYHAN BİLGEN'E BERAAT

- Kobani davasında Ahmet Türk 10 yıl, Ali Ürküt 16 yıl 4 ay, Alp Altınörs 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

- Altan Tan ve Ayhan Bilgen hakkında beraat kararı verildi.

- Bülent Parmaksız, Cihan Erdal ve Dilek Yağlı devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma suçundan 16’şar yıl, “suç işlemeye tahrik” suçundan 4 yıl 6’şar ay hapis cezalarına çarptırıldı. Can Memiş, devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak suçundan beraat etti, adli kontrol uygulaması kaldırıldı.

- Ayşe Yağcı, devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı, tutuklulukta geçen süre nedeniyle tahliyesine karar verildi. Aynı suçtan yargılanan Bircan Yorulmaz beraat etti.

- Ayla Akat Aka, 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Aka'nın, tutukluluk süresi dikkate alınarak tahliyesine karar verildi.

- Figen Yüksekdağ hakkında devletin birliği ve bütünlüğünü bozma suçuna yardımdan 19 yıl hapsine, suç işlemeye tahrik suçundan 4 yıl 6 ay hapsine ve terör örgütü propagandası yapmak suçundan da 1 yıl 6 ay hapis cezası ile tutukluluk halinin devamına karar verildi.

TUĞLUK'A BERAAT, KIŞANAK VE TUNCEL'E TAHLİYE

- Emine Ayna hakkında devletin birliği ve bütünlüğünü bozma suçundan beraat, örgüt üyeliğinden 10 yıl hapis cezası kararı verildi.

- Daha önce sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilen sanık Aysel Tuğluk beraat etti.

- Gültan Kışanak 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kışanak, tutuklulukta geçen süresi dikkate alınarak tahliye edildi ve yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

Sabahat Tuncel 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı, tutuklulukta geçen süresi dikkate alınarak tahliyesine karar verildi ve yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

DEMİRTAŞ'A 28 YIL 6 AY

- Günay Kubilay farklı suçlardan toplam 20 yıl 4 ay hapis cezası aldı. İbrahim Binici, devletin birliğini ve bozma suçundan beraat etti.

Sanık İsmail Şengül, devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma suçundan 16 yıl, suç işlemeye tahrik suçundan ayrıca 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

-Mesut Bağcık 9 yıl hapis cezası aldı, yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

- Meryem Adıbelli 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve yurt dışına çıkış yasağı konularak, tahliyesine karar verildi.

- Selahattin Demirtaş'a devletin birliği ve bütünlüğünü bozmaya yardım suçundan 20 yıl, suç işlemeye tahrik suçundan da 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine hükmedildi. Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'a, Diyarbakır'daki Nevruz konuşması nedeniyle 2 yıl 6 ay, 29 şubat 2016'daki konuşmasında halkı kanunlara uymamaya teşvik suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi.