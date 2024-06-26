  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Koç Holding kurucularından Can Kıraç hayatını kaybetti

Koç Holding kurucularından Can Kıraç hayatını kaybetti

Koç Holding kurucularından Can Kıraç hayatını kaybetti
Güncelleme:

Koç Holding'in kuruluş ve büyüme sürecinde rol üstlenen, iş insanı İnan Kıraç'ın ağabeyi Can Kıraç, 97 yaşında yaşamını yitirdi.

Koç Holding'in kuruluş ve büyüme sürecinde rol üstlenen, iş insanı İnan Kıraç'ın ağabeyi Can Kıraç, 97 yaşında hayatını kaybetti.

22 Mayıs 1927'de Ankara'da doğan Can Kıraç, çocukluğunu Eskişehir’de geçirdi. Kıraç, 1946 yılında Galatasaray Lisesi’ni, 1950 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ni bitirdi. 1949-50’de Türkiye Milli Talebe Federasyonu başkanlığı yaptı.

29 Ağustos 1950’de Ankara’da Koç Ticaret AŞ Otomobilcilik Şubesi’nde Bernar Nahum’un yanında çalışmaya başladı. 1957 yılında Vehbi Koç’un ortağı olduğu İzmir’deki Egemak şirketine müdür yardımcısı olarak atandı; 1958 yılında ise şirketin müdürlüğüne getirildi. 1963 yılında Koç Holding’in kurucu ortakları arasında yer alan Kıraç, 1968 yılında İstanbul’a dönerek holdingin Otomotiv Grubu’nda çalışmaya başladı.

1973 yılında Koç Holding İcra Komitesi’ne giren Kıraç, 1982’de Otomotiv Grubu başkanlığına getirildi. 1984’te holdingin İdare Komitesi üyesi, 1987’de de başkanı oldu.

Koç Üniversitesi’nin kuruluşunda VKV tarafından oluşturulan Üniversite İcra Komitesi ile Mütevelli Heyeti’nde de üye olarak görev aldı. 1991 yılı sonunda kendi isteğiyle Koç Topluluğu’ndaki 41 yıllık meslek yaşamını noktalayarak emekli oldu.

Anılarımla Patronum Vehbi Koç (1995), Anılar Olaylar (2004) ve Kolajlı Taşlamalar (2004) başlıklı kitapları yayımlanmış olan Kıraç, 2006 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından onursal üyeliğe seçildi. 2013 yılında kendisine Eskişehir Osmangazi Üniversitesi tarafından fahri doktor unvanı verildi. Mehmet Gündem’in yazdığı Can Kıraç Antika Adam ve Can Kıraç Eldivensiz Adam başlıklı kitaplar 2017 yılında yayımlanmıştır.

Etiketler Can Kıraç Koç Holding kurucusu koç koç holding
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hadise de çıldırdı: ''İşte taciz, işte tecavüz'' Hadise de çıldırdı: ''İşte taciz, işte tecavüz'' Plaja füze yağmuru: Şoke eden saldırı kamerada Plaja füze yağmuru: Şoke eden saldırı kamerada Rize'de garip olay: Bisikletiyle banka çalışanlarını esir aldı Rize'de garip olay: Bisikletiyle banka çalışanlarını esir aldı Devlete ait çocuk yurtlarıyla ilgili skandal iddialar Devlete ait çocuk yurtlarıyla ilgili skandal iddialar Hakkari'de gökyüzünde insan yüzü silueti Hakkari'de gökyüzünde insan yüzü silueti Deniz Akkaya bu sefer de kızıyla arasındaki mesajlarını paylaştı Deniz Akkaya bu sefer de kızıyla arasındaki mesajlarını paylaştı Kredi kartı, krediler derken... Şimdi de KMH patladı Kredi kartı, krediler derken... Şimdi de KMH patladı ''Ben bu Beren'i yerim'' rezaletinde o muhabir yeni görüntüler paylaştı ''Ben bu Beren'i yerim'' rezaletinde o muhabir yeni görüntüler paylaştı Memur maaşları temmuzda ne kadar olacak? İşte meslek meslek zamlı maaşlar Memur maaşları temmuzda ne kadar olacak? İşte meslek meslek zamlı maaşlar Meteoroloji'den sarı kodlu hava durumu uyarısı: Fırtına, sağanak yağış ve kavurucu sıcak bir arada Meteoroloji'den sarı kodlu hava durumu uyarısı: Fırtına, sağanak yağış ve kavurucu sıcak bir arada
Alkollü at arabası sürücüsüne para cezası, at arabası Emniyet'e çekildi Alkollü at arabası sürücüsüne para cezası, at arabası Emniyet'e çekildi Bu sefer bir kadın motosikletli araç sürücüsüne saldırdı Bu sefer bir kadın motosikletli araç sürücüsüne saldırdı