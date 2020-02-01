Koca: ''Çin'den tahliye edilen vatandaşlarda virüs şüphesi yok!''

Koronavirüs Bilim Kurulu, Çin'den tahliye edilen yurttaşlar hakkında görüşmek üzere ikinci kez toplandı.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, toplantı sonrası yaptığı açıklamada Çin'den getirilen yurttaşlarda virüs şüphesi olmadığını, gerekli tektiklerin yapıldığını ifade etti.

"1 Şubat saat 09.30 itibarıyla dünya genelinde 26 ülkede toplam 11 bin 791 vaka görüldü. Bu sayının yüzde 99'u Çin'de" diyen Koca şöyle devam etti:

"Bugüne kadar farklı illerden bildirilen 88 şüpheli kişiden numune analiz edildi. Şu ana kadar Türkiye'de koronavirüs tanısı alan hasta olmadı.

Çin'den gelen vatandaşlarımızı hiçbiri hasta değil.

13 BİN YOLCU TARANDI

Şu ana kadar toplam 13 bin yolcu tarandı ve herhangi şüpheli bir yolcuya şu ana kadar rastlanmadı.

Aileleriyle birlikte 32 Türkiye, 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan, 1 Arnavut vatandaşı olak üzere 42 yolcumuz geliyor. Hiçbirinde en ufak hastalık belirtisi yok. Böyle bir durum olsa, uçuşuna izin verilmeyecekti.

Sağlık Bakanı Koca, Çin'den gelenlerin 14 gün süreyle Zekai Tahir Burak Hastanesinde, tek kişilik odalarda takip edileceğini bildirdi.

Koca, 6 kişinin kendi iradeleriyle gelmek istemediğini, sebeplerini ise bilmediğini söyledi.