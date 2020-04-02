Kocaeli Valiliği iş bırakmayı yasakladı !

Kocaeli Valiliği kent genelinde 15 gün boyunca iş bırakmayı yasakladı. İşçilerin üretimi durdurmasını yasaklayan valiliğin söz konusu kararı Gebze ilçesinde 600 işçinin, arkadaşlarında corona virüsü pozitif çıktığı için iş bıraktığı gün alması dikkat çekti.



Kocaeli’de üretim yapan bir firmada arkadaşlarının corona virüsü testi pozitif çıkan işçiler İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 13’üncü maddesi uyarınca çalışmaktan kaçınma haklarını belirterek 14 gün boyunca iş bırakacaklarını açıklamış ve bugün fabrikaya gitmemişti. Söz konusu fabrikada işçilerin iş bırakmasının ardından Kocaeli Valiliği bugün içerisinde ‘iş bırakma' ifadesinin de yer aldığı bir dizi yasak kararını içeren genelge yayınladı.

GENEL ASAYİŞİN KORUNMASI AMACIYLA…

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın temel hak ve hürriyetlerine dair uluslararası sözleşmeler, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve yasalardan kaynaklanan hak ve özgürlüklerini tam ve güvenli bir şekilde kullanabilmelerinin temini ile ilimizde huzur ortamının, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının önlenmesi amacıyla…” yasak kararlarının alındığı duyuruldu.

YASAKLAR 16 NİSAN'A KADAR

Bu gece saat 00.00'dan itibaren geçerli olacak yasakların 16 Nisan'a kadar süreceği öğrenildi.

Valilik açıklamasında şu yasaklar yer aldı: “Koronavirüs salgınının dünyada olduğu gibi ülkemizde de halk üzerinde korku/panik oluşturabileceği ve toplu halde yapılacak her türlü eylem/etkinliklerin söz konusu virüsün yayılması açısından risk oluşturduğu değerlendirildiğinden, huzur ve güvenliğin, kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması ve müessif olayların yaşanmaması amacıyla ilimiz sınırları dahilinde (Polis ve Jandarma Sorumluluk bölgelerinde) gerçekleştirilebilecek, açık ve kapalı yer toplantıları, her türlü bilimsel, kültürel, sanatsal ve benzeri toplantı ve aktiviteler, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant açma, imza kampanyası, çadır kurma, meşale yakma, el ilanı/bildiri, broşür dağıtma, iş bırakma, protesto eylemi vb. türdeki eylem/etkinlikler 02/04/2020 günü saat:00.01'den 16/04/2020 günü saat:00.00'a kadar (15) gün süre ile yasaklanmıştır.”

İŞVERENLER Mİ İSTEDİ?

Hatırlanacağı üzere bugün Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir fabrikada 600 işçi üretimi durdurmuştu. Birleşik Metal İş ve Petrol İş Sendikası'nın örgütlü olduğu kimi işyerlerinde de işçiler İşçi Sağlığı ve Güvenliği Yasasının 13. Maddesine dayanarak ciddi, yakın ve önlenemez tehlike karşısında işten kaçınma haklarını kullanmışlardı. Kocaeli Valiliği'nin söz konusu kararı işverenlerden gelen talep sonrasında aldığı iddia ediliyor.