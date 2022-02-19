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Kocaeli'de gazeteci Güngör Arslan'a silahlı saldırı: Hayatını kaybetti

Kocaeli'de gazeteci Güngör Arslan'a silahlı saldırı: Hayatını kaybetti

Kocaeli'de, internet haber sitesi sahibi Güngör Arslan, ofisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

Arslan, Cedit Mahallesi'ndeki ofisine gelen kişinin silahlı saldırısına uğradı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ
Ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Arslan'ın tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 15.00 sıralarında İzmit ilçesinde ateşli silahla yaralama olayı meydana geldiğinin ihbar edilmesi üzerine güvenlik güçlerinin derhal olay yerine intikal ettiği belirtildi.

VALİ YAVUZ: SALDIRGAN YAKALANDI
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ise saldırıyı kınayarak, saldırgan R.Ö.'nün yakalandığını açıkladı.

 Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olayı gerçekleştirdiği anlaşılan R.Ö. isimli şahıs, suç aleti tabancayla emniyet birimlerimizce gözaltına alınmış olup, bu menfur saldırının aydınlatılması için çok yönlü soruşturma başlatılmıştır. Basın mensubu Güngör Arslan'a yönelik gerçekleştirilen bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

KOGACE'DEN AÇIKLAMA
Kocaeli Gazeteciler Cemiyetinden (KOGACE) yapılan açıklamada ise Arslan'ın ofisinde silahlı saldırıya uğradığı belirtilerek, "Bilinci kapalı olan ve entübe edilen Arslan'a yapılan bu saldırıyı kınıyor, kendisine acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Etiketler saldırı silahlı saldırı
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