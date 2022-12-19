  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Kocaeli'de HDP'li yöneticiler gözaltına alındı

Kocaeli'de HDP'li yöneticiler gözaltına alındı

Kocaeli'de HDP'li yöneticiler gözaltına alındı
Güncelleme:

HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü’nün gözaltına alınmasını protesto etmek isteyen HDP il eş başkanları ve yöneticilerinin bulunduğu 6 kişi, gözaltına alındı.

HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü’nün gözaltına alınmasını protesto etmek isteyen HDP Kocaeli yönetimi, İzmit Sabri Yalım Parkı’nda toplanmak istedi.

Polis ekipleri, park ve yakınında bulunan HDP İl Başkanlığı binası önünde geniş güvelik önlemi aldı.

HDP'li yöneticiler parti binasından çıkmak istedikleri esnada polis ekipleri yapılacak eylem, gösteri ve slogan atılması durumunda gözaltı yapacaklarını bildirdi.

6 kişi gözaltına alındı
HDP'liler binadan çıkarak Sabri Yalım Parkı'na geldi. Burada pankart açarak basın açıklaması yapmak isteyen HDP'lilere, polis müdahale etti.

Aralarında HDP Kocaeli İl Eş Başkanları Aynur Santo ve Şahabettin Işık, 2 il yöneticisi ve 2 ilçe yöneticisi olmak üzere 6 kişi gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre; gözaltına alınan HDP’liler, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Etiketler hdp il gözaltı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kabinede revizyon iddiası! Mehmet Şimşek ve Berat Albayrak geri mi dönüyor?
Türkiye ile denizi olmayan ülke arasında deniz anlaşması
Özlem Yıldız'dan Mehmet Ali Erbil için yıllar sonra gelen itiraf
Bir şehir sise gömüldü! Hava ulaşımı durdu
Sabah yazarı 2023 seçimlerinin tarihini açıkladı
Kupa töreninde Katar görgüsüzlüğü! Messi alay konusu oldu
4 formül var... İşte kulislerdeki 2023 maaş zammı oranı!
8 firmanın son 8 anketinin sonuçlarının ortalaması alındı
Zehra Güneş maça gelmeyen sevgilisine ''smacı bastı''
Yüzde 1'in altında faizle 2 yıl ödemesiz konut kampanyası belli oldu