Kocaeli'de orman yangını
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, karadan ve havadan müdahaleyle yaklaşık 3 saatte söndürüldü.
Kocaeli'nin Gebze ilçesi Tavşanlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını söndürmek için karadan ve havadan çalışma başlattı.
Yangın söndürme çalışmalarına Bursa, Balıkesir ve İstanbul'dan gelen 4 helikopter de destek verdi.
Ekipler, yaklaşık 3 saat süren çalışmayla alevleri söndürdü.
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