SON DAKİKA
YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI
YKS tercih sonuçları açıklandı
YKS tercih sonuçları açıklandı
Ankara'da düğünler için yeni kısıtlama kararı!
Ankara'da düğünler için yeni kısıtlama kararı!
Elektrik faturanız yüksek mi geliyor? Alın size tasarruf yöntemi
Elektrik faturanız yüksek mi geliyor? Alın size tasarruf yöntemi
İkinci el otomobil alacaklar dikkat! O araçlar yüzde 50 daha ucuz
İkinci el otomobil alacaklar dikkat! O araçlar yüzde 50 daha ucuz
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 26 Ağustos 2020 11:29

Kocaeli'de tarihi operasyon! Piyasa değeri 216 milyon lira...

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kocaeli’de gerçekleştirilen operasyonda bir limanda konteyner içerisinde 540 kilo kokain ele geçirildi. Yakalanan uyuşturucunun piyasa değerinin 216 milyon lira olduğu belirtildi.

Kocaeli'de tarihi operasyon! Piyasa değeri 216 milyon lira...
A+ A-
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Gümrükler Muhafaza Teşkilatımız, Kocaeli'nde gerçekleştirdiği operasyonda ele geçirdiği yarım tonu aşkın kokain ile, tek seferde müstakilen yaptığı en büyük miktardaki kokain yakalamasına imza attı" dedi. 

Pekcan, "Bu başarıda emeği geçen ve gece gündüz büyük bir özveriyle çalışan bütün ekibimizi can-ı gönülden kutluyorum" değerlendirmesinde bulundu.

PİYASA DEĞERİ 216 MİLYON LİRA

Tarihi operasyon sonucunda toplam 500 paket içerisinde, yaklaşık 216 milyon lira değerinde, 540 kilogram kokain cinsi uyuşturucu ele geçirildi. Yakalanan uyuşturucu miktarı, Gümrük Muhafaza Teşkilatı tarihinde tek seferde müstakilen yapılan en büyük kokain yakalaması oldu, böylelikle zehir tacirlerine geçit verilmedi.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
kocaeli , kokain , ticaret bakanlığı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM