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Kocaeli'den acı haber: Polis memuru şehit oldu

Kocaeli'den acı haber: Polis memuru şehit oldu
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Kocaeli'de görevdeyken trafik kazası geçiren motosikletli trafik polisi Cemalcan Ev (27) şehit oldu.

Kocaeli’nin Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü bünyesinde motosikletli trafik polisi olarak görev yapan polis memuru Cemalcan Ev, dün saat 08.45 sıralarında Kartepe ilçesi D-100 Karayolu Köseköy mevkisinde motosikletiyle trafik kazası geçirdi. İhbarla bölgeye gelen acil sağlık ekibi tarafından ambulans ile Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Cemalcan Ev, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit polis memuru için bugün Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlendi. Törene şehidin annesi Meral Ev, babası Coşkun Ev, kardeşleri Beyza ve Volkan Ev ile il protokolü katıldı. Şehit Ev’in annesi Meral Ev, oğlunun tabutuna sarılarak ağladı. Şehidin cenazesi, duaların okunmasının ardından toprağa verilmek üzere memleketi Ordu’nun Gölköy ilçesine gönderildi.

DHA

Etiketler Kocaeli polis memuru şehit
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