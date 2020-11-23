Koca'nın açıklaması hesaplandı: Toplam vaka sayısı 1,2 milyonun üzerinde

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın koronavirüs ölüm oranına dair yaptığı açıklama, açıklanmayan toplam vaka sayısına dair önemli bir ipucu verdi.

Koca’nın açıklamasına göre Türkiye’de toplam koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 200 binin üzerinde.

Birgün gazetesinden Uğur Koç'un haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamalarına göre Bakanlık, PCR testi pozitif çıkan ve semptom gösteren kişileri ‘hasta’, göstermeyenleri ise ‘vaka’ olarak kabul ediyor. Türkiye’de açıklanan sayılar ise sadece Bakanlığın sınıflandırmasındaki ‘hasta’lara ilişkin.

Ancak bu ayrım da kamuoyunun bilgisi dahilinde yapılmış değil. Bakanlık, 29 Temmuz’da koronavirüs tablosunda ‘vaka’ ifadesini ‘hasta’ ile değiştirmişti.

SATIR ARASINDAKİ ORAN

Sağlık Bakanı Koca’nın bugün yaptığı açıklamadaki bir satır arası ayrıntı ise salgının boyutuna dair dikkat çeken bir bilgi verdi.

Koca, HaberTürk yazarı Fatih Altaylı’ya yaptığı açıklamada 29 Temmuz’daki tablo değişikliğine kadar, “Asemptom hastaları da sayıyorduk” dedi.

Koca, sözlerinin devamında ise, sayıların gizlenmesine dair eleştirilere “Oranlar belli. Bu tür açıklama aslında benim Bakanlığımın da aleyhine. Çünkü hasta sayısına oranla ağır hasta ve vefat çok fazla görünüyor ve sanki biz tedavide başarısızmışız gibi bir sonuç çıkıyor. Oysa böyle bir şey yok” yanıtı verdi.

Bakan, tam bu noktada, “Bakın vefat sayımız yüzde 1’in altında aslında” açıklaması yaptı.

Türkiye’de güncel koronavirüs tablosuna göre salgın nedeniyle 12 bin 335 can kaybı mevcut.

Açıklanan hasta sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,76.

Bakan Koca’nın açıklamasına göre, bu oranın yüzde 1’in altında olması için en az 1 milyon 235 bin vaka bulunması gerekiyor.