Kocasından boşanmak isteyen genç kadın sağ bacağını kaybetti

16 yaşında H.Y. ile görücü usulü evlenen genç kadın, kocasından boşanmak istedi ancak sağ bacağını kaybetti.

Arzu Yelken, 16 yaşında H.Y. ile görücü usulü evlendi. 3 yıl sonra anne olan Yelken, kadın hastalıkları nedeniyle de tedavi gördü. Doktorunun cinsel ilişkiyi yasaklamasıyla eşiyle tartışma yaşayan Yelken, 22 yaşında da ikinci çocuğunu kucağına aldı.

BOŞANMAK İSTEDİ HAYATI KABUSA DÖNDÜ



H.Y. ile tartışmaları artan Yelken, kendisini aldattığı ve uyuşturucu madde kullandığı gerekçesiyle 2018 yılında boşanmaya karar verdi, eşine dava açtı. Boşanmak istemeyen H.Y. de Yelken'i "Vazgeçmezsen seni vuracağım" diyerek tehdit etti.



SAĞ BACAĞINI KAYBETTİ



Davadan vazgeçmeyen Arzu Yelken, 9 Kasım 2019'da eşinin müstakil evine görüşmeye gittiğinde, H.Y. tarafından pompalı tüfekle sağ bacağından vuruldu. Olay sonrası gözaltına alınan H.Y., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 1,5 ay Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören Yelken'in, 4'üncü ameliyat sonrası sağ bacağı kesildi. Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan H.Y., 14 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. İtiraz üzerine haziran ayında istinaf mahkemesinde görülen davada, H.Y.'nin tahliyesine karar verildi.



"BENDEN HABERSİZ EVİ SATTI"



Tahliye kararına tepki gösteren Arzu Yelken, 16 yaşında evlenip, küçük yaşta anne olduğunu, çocuğuyla birlikte büyüdüğünü anlattı. Kadın hastalıkları nedeniyle ciddi tedavi gördüğünü söyleyen Yelken, doktor tarafından yasaklanmasına rağmen eşinin kendisini cinsel ilişkiye zorladığını ve bu nedenle kavga ettiklerini söyledi. Yelken, “'Boşanalım' dememle benden habersiz evi sattı. 'Eğer o davayı gidip açacak olursan seni vururum' demişti. Ben başta ciddiye almadım ve 2018 yılının Haziran ayında boşanma davası açtım. Bu süreçte 'Ben seni vuracağım, çocuklarından vazgeç, çocukları da alacağım senden, seni boşamayacağım, keyfime de bakacağım' dedi" diye konuştu.



"KAPIYI AÇAR AÇMAZ VURDU BENİ"



H.Y.'nin mahkemelere gelmediğini aktaran Yelken, “Avukatı her mahkemede H.Y.'nin beni ve çocuklarını sevdiğini, boşanmak istemediğini dile getirdi. Birkaç duruşmada çocukları göstermediğimi iddia etse de hiçbir şekilde çocuklarını görmeye gelmemişti. Bu süreçte kendisiyle konuşmaya gittim. Sorgu sual etmeden, kapıyı açar açmaz vurdu beni" dedi. Vurulduktan sonra 1,5 ay tedavi gördüğünü, 4 ameliyat geçirdiğini dile getiren Yelken, “Ayağımı kaybettim. Kurtuluşu mümkün değildi. Tedavilerim sürdü ama olmadı. Şu an baston değnekle yürüyorum. Hayata çocuklarım için tutunmak zorundayım" diye konuştu.



"HAYATİ TEHLİKEMİZ VAR"



Arzu Yelken, 14 yıl 6 ay hapis cezası verilen eşi hakkındaki tahliye kararına tepki gösterip, "İtiraza bakan istinaf mahkemesi tahliye kararı verdi. Bana 'Seni vuracağım, birkaç sene yatıp çıkacağım' demişti. Aynen dediği gibi oldu. 2 sene bile cezaevinde yatmadı. Şu an dışarıda kendisi. 'Çıktığım zaman yarım bıraktığım işi tamamen bitireceğim' demiş. Şu an hayati tehlikemiz var. Adam bunu yaptı, gider birkaç sene yatar çıkarım, düşüncesi oluşuyor. Kadınlar bu yüzden ölüyor. Birkaç sene yatıp çıkıyorlar. Bunları yaşamamamız için ölmemiz mi gerekiyor? Ölmemiz gerekiyor ki hak ettikleri cezayı almaları için tekrar bunlar içeri girsin. Adalet yerini bulmadı, bilseydim o mahkemelere gitmezdim. Adalet yerini bulsun istiyorum. Bu adam elini kolunu sallayarak geziyor. Vurdu beni, dediğini yaptı. 1-2 sene dahi yatmadı, cezaevinden çıktı. Ölmek istemiyorum, çocuklarım için yaşamak istiyorum" dedi.