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  3. 19 Kasım 2018 16:15

Kocasını bıçakla yaraladı

Bilecik'te kendisine sopayla vurduğu iddia edilen kadın, kocasını bıçakla yaraladı.

Kocasını bıçakla yaraladı
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Bilecik’te, Bilge K., kendisine sopayla vurduğu iddia edilen eşi Cemal K.’yi bıçakla yaraladı.

Olay, dün gece Bahçelievler Mahallesi Ümit Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre Bilge K. ile eşi Cemal K. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Cemal K., eşi Bilge K.’ye sopayla vurdu. Bunun üzerine Bilge K., mutfaktan aldığı bıçak ile eşi Cemal K.’yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. 

Yaralanan Cemal K. evden çıkıp, aynı mahalledeki Yağmur Sokak üzerindeki çalılık alana kadar kaçtı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, Cemal K.’yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesi’ne götürdü.

Gözaltına alınan Bilge K., polise verdiği ifadede eşinin kendisine sopayla vurması nedeniyle sinirlendiğini mutfaktan aldığı bıçakla onu yaraladığını söyledi. Yaralanan Cemal K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

DHA

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