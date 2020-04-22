Kolayevim Peşinatsız Ev ve Araba Sahibi Yapıyor

Bir ev ya da araba sahibi olmak için birikim yapmış olmanıza gerek yok. Aylık geliriniz ile Kolayevim sayesinde peşinatsız araba ve ev sahibi olabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken Kolayevim uygun ödeme yöntemlerinden birini seçerek taksitlendirmelerini planlamaktır.

Kolayevim Peşinatsız Ev Al

Kolayevim peşinatsız ev alma için, Kolayevim bünyesinde bulunan ödeme planlarından birini seçmeniz yeterli. Hiçbir yöntem için peşinat ödeme zorunluluğunuz bulunmuyor. Kendinize uygun sabit taksitler ile peşinatsız ev sahibi olmak istiyorsanız, Kolayevim ile iletişime geçerek bunu sağlayabilirsiniz.

Peşinatsız ev sahibi olabilmek içi, Kolayevim, sıralı, serbest, konut endeksli tasarruf yöntemleri sunuyor. Bu tasarruf yöntemlerinden hangisi size uygun geliyorsa, onu seçerek evinizi alabilirsiniz. Sıralı yöntemde diğer alıcılar ile bir programa dahil edilir ve noter huzurunda çekilen kura ile evinizi hangi tarihte alacağınızı belirlersiniz. Peşinat ödemeden taksitler ile ev sahibi olursunuz. Aynı zamanda, serbest ödeme ile ödemelerinize göre evinizi alabileceğiniz tarih değişmektedir. Ödemelerinizin bir kısmını yaptıktan sonra evinizi teslim alabilirsiniz. Peşinat ödeme zorunluluğu olmamasına rağmen, peşinat öderseniz evinizi daha erken alabilirsiniz. Konut endeksli yöntemde ise siz evinizi almadan evinizin değerinin yükselmesi durumunda taksitlerinizi buna uygun şekilde öder ve istediğiniz ev ulaşabilirsiniz.

Kolayevim Peşinatsız Araba Al

Kolayevim peşinatsız araba alma yöntemleri ile size evde olduğu gibi rahatlıkla araba alabilme şansı da sunuyor. İstediğiniz arabanın fiyatına ve ödeme planınıza göre bir programa katılıp diğer alıcılar gibi araba sahibi olabilirsiniz. Arabanızı bu yöntem ile alırken sıralı ya da serbest ödeme planlarını seçebilirsiniz.

Ev alırken izlenilen yol ile aynı yol izlenmektedir. Sıralı alma sisteminde arabanızı alabilmeniz için kurada çıkan sıranızı beklemeniz gerekmektedir. Serbest ödeme planında ise aracınızı kendinizin belirlediği taksitlendirmeler ile ödeyerek araba sahibi olabilirsiniz.

Peşinatsız araba sahibi olabilmek, günümüz koşullarında borç verenler tarafından uygunsuz durumlar altında kalmanızın önüne geçecektir. Aracınızı alırken banka kredisi kullanmanız durumunda yüksek faizle ile başınız sıkışabilir. Kolayevim aracınızı kolaylıkla alabilmenizi sağlar ve zarar etmenizin de önüne geçer.