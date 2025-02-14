  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Koleksiyoncular bu 1 TL'lerin peşinde: Cebinizdeki 1 TL aslında 456 TL olabilir...

Koleksiyoncular bu 1 TL'lerin peşinde: Cebinizdeki 1 TL aslında 456 TL olabilir...

Koleksiyoncular bu 1 TL'lerin peşinde: Cebinizdeki 1 TL aslında 456 TL olabilir...
Güncelleme:

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de "para koleksiyoncuları" bazen kimi paralara özellikleri yüzünden değerlerini katlayan tekliflerde bulunabiliyor. Bunun son örneği "hatalı basım 1 TL'ler" ile ortaya çıktı. Eğer siz de "şanslıysanız" cebinizdeki 1 TL aslında koleksiyonculara 456 TL'den satabilirsiniz...

Türkiye’de madeni para üretim maliyetlerinin yükselmesi, koleksiyoncuların ilgisini eski ve hatalı basım paralara yönlendirdi. Özellikle 2014 yılında basılan ve nadir bulunan hatalı 1 lira, büyük ilgi görüyor.

TGRT'de yer alan habere göre, 2014 yılında basılan ve basım hatalarıyla dikkat çeken 1 TL'ler koleksiyoncuların dünyasında 500 TL'ye yakın fiyatla değerlendirilebiliyor.

1 TL'leri kendisinden 500 kat fazla değerlenmesinin nedeni ise paranın ön ve arka yüzünde bulunan belirgin hatalar.

İşte 1 TL'nizi 500 kat değerlendiren o 2 küçük hata:

 

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de "para koleksiyoncuları" bazen kimi paralara özellikleri yüzünden değerlerini katlayan tekliflerde bulunabiliyor. Bunun son örneği "hatalı basım 1 TL'ler" ile ortaya çıktı. Eğer siz de "şanslıysanız" cebinizdeki 1 TL aslında koleksiyonculara 456 TL'den satabilirsiniz...

 

Etiketler hatalı 1 tl koleksiyonluk 1 tl 1 tl
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Memur ve memur emeklilerine indirim müjdesi Memur ve memur emeklilerine indirim müjdesi İstanbul'da özel hastanedeki ameliyat masasında para pazarlığının cezası belli oldu İstanbul'da özel hastanedeki ameliyat masasında para pazarlığının cezası belli oldu Meltem Miraloğlu’nun kendisinden 48 yaş büyük eşi öldü: ''Mirastan men edildi'' Meltem Miraloğlu’nun kendisinden 48 yaş büyük eşi öldü: ''Mirastan men edildi'' DEM'in ''çözüm için'' bebek katili Öcalan ile ilgili şartları belli oldu! DEM'in ''çözüm için'' bebek katili Öcalan ile ilgili şartları belli oldu! Özel, İmamoğlu ve Yavaş anketi... 3 soruluk CHP'nin Cumhurbaşkanı anketinde dikkat çeken sonuçlar Özel, İmamoğlu ve Yavaş anketi... 3 soruluk CHP'nin Cumhurbaşkanı anketinde dikkat çeken sonuçlar Yolcular arasında kavga çıktı, Pegasus'un uçağı Antalya Havalimanı'na geri döndü Yolcular arasında kavga çıktı, Pegasus'un uçağı Antalya Havalimanı'na geri döndü TBMM bir anda karıştı: Bakan hakkında skandal iddiaları tek tek açıkladı TBMM bir anda karıştı: Bakan hakkında skandal iddiaları tek tek açıkladı Merve Taşkın ''14 Şubat Sevgililer Günü'' için bir gecelik tarifesini yayınladı! Merve Taşkın ''14 Şubat Sevgililer Günü'' için bir gecelik tarifesini yayınladı! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde ''topun ağzındaki'' bakan sayısı belli oldu Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde ''topun ağzındaki'' bakan sayısı belli oldu İhraç edilen teğmenlerle ilgili yeni gelişme İhraç edilen teğmenlerle ilgili yeni gelişme
Erdoğan ve İmamoğlu'nun aday olduğu seçime Mansur Yavaş da bağımsız olarak dahil olsa... Erdoğan ve İmamoğlu'nun aday olduğu seçime Mansur Yavaş da bağımsız olarak dahil olsa... Cep telefonu çekilişi bir genç kızın hayatını kararttı! Cep telefonu çekilişi bir genç kızın hayatını kararttı! Skoda'nın yüzde 100 elektrikli SUV'unun Türkiye'ye geliş tarihi belli oldu Skoda'nın yüzde 100 elektrikli SUV'unun Türkiye'ye geliş tarihi belli oldu Kış bitti sanmayın! Daha da kötüsü ediyor... Çok sayıda ilimizde yeniden kar alarmı verildi! Kış bitti sanmayın! Daha da kötüsü ediyor... Çok sayıda ilimizde yeniden kar alarmı verildi! Merkez Bankası'nın dolar ve enflasyonda tahminleri değişti! Merkez Bankası'nın dolar ve enflasyonda tahminleri değişti! Rus savaş uçakları Ukrayna'da Çernobil Nükleer Santrali'ni vurdu! Saldırı anı kamerada Rus savaş uçakları Ukrayna'da Çernobil Nükleer Santrali'ni vurdu! Saldırı anı kamerada Eleştiri oklarının hedefindeki Muslera röportajı terk etti Eleştiri oklarının hedefindeki Muslera röportajı terk etti Survivor adasında büyük kava! İki kadın yarışmacı boğaz boğaza! Survivor adasında büyük kava! İki kadın yarışmacı boğaz boğaza! Korkulan oldu! Cehennemin Avrupa'daki dev kapısı açıldı Korkulan oldu! Cehennemin Avrupa'daki dev kapısı açıldı Galatasaray'a Avrupa'da AZ Alkmaar şoku! Okan Buruk geceye damgasını vurdu Galatasaray'a Avrupa'da AZ Alkmaar şoku! Okan Buruk geceye damgasını vurdu