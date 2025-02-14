Koleksiyoncular bu 1 TL'lerin peşinde: Cebinizdeki 1 TL aslında 456 TL olabilir...
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Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de "para koleksiyoncuları" bazen kimi paralara özellikleri yüzünden değerlerini katlayan tekliflerde bulunabiliyor. Bunun son örneği "hatalı basım 1 TL'ler" ile ortaya çıktı. Eğer siz de "şanslıysanız" cebinizdeki 1 TL aslında koleksiyonculara 456 TL'den satabilirsiniz...
Türkiye’de madeni para üretim maliyetlerinin yükselmesi, koleksiyoncuların ilgisini eski ve hatalı basım paralara yönlendirdi. Özellikle 2014 yılında basılan ve nadir bulunan hatalı 1 lira, büyük ilgi görüyor.
TGRT'de yer alan habere göre, 2014 yılında basılan ve basım hatalarıyla dikkat çeken 1 TL'ler koleksiyoncuların dünyasında 500 TL'ye yakın fiyatla değerlendirilebiliyor.
1 TL'leri kendisinden 500 kat fazla değerlenmesinin nedeni ise paranın ön ve arka yüzünde bulunan belirgin hatalar.
İşte 1 TL'nizi 500 kat değerlendiren o 2 küçük hata:
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