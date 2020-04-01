Kolonya ve maske yardım paketine Cumhurbaşkanlığı Forsu

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için ücretsiz olarak dağıtılacağı açıklanan maske ve kolonyaların dağıtımı başladı. Bilindiği üzere AKP iktidarı plastik poşetler üzerinden vergi alınmasına karar vermişti.

Yeniçağ’ın haberine göre, Vatandaşın evlerine giden kargoda, kolonya ve maskelerin plastik poşetlerle gitmesi birçok kişinin aklında soru işaretleri oluşmasına neden oldu. Merak edilen konuların başında plastik poşetlerin vergisinin ödenip ödenmediği geliyor.

MASKELER REKLAMLI AMBALAJLARLA KARGOLANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla evlere giden maskelerin de ünlü bir firma tarafından üretildiği ortaya çıktı. Diğer merak edilen konu ise bu firmanın, reklam karşılığında Cumhurbaşkanlığına bir ödeme yapıp yapmadığı oldu.