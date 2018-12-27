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  3. 27 Aralık 2018 16:26

Kolunu kıyma çekme makinesine kaptırdı

Sakarya Üniversitesi yemekhanesi mutfak bölümünde staj yapan lise öğrencisi kolunu kıyma çekme makinesine kaptırdı.

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Sakarya Üniversitesinde (SAÜ) yemekhanesi mutfak bölümünde stajyer olarak çalışan 17 yaşındaki lise öğrencisi genç kızın yemek hazırlığı esnasında kolunu kıyma çekme makinesine kaptırarak yaralandı.

Olay, dün sabah saatlerinde Sakarya Üniversitesi yemekhanesini mutfak bölümünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yemekhanenin mutfak bölümünde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, stajyer olduğu öğrenilen kız meslek lisesi öğrencisi 17 yaşındaki E. A. yemek hazırlığı sırasında sol kolunu kıyma çekme makinesine kaptırdı.

Talihsiz kızın çığlıkları üzerine makineyi kapatan diğer çalışanlar olayı sağlık ekiplerine bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı kız Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. E.A.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Genç kızın kolunu kıyma makinesine kaptırarak yaralanma anı ise yemekhanede bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. 

İHA

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