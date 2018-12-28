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  3. 28 Aralık 2018 19:49

Komandoların Suriye'ye geçişleri sürüyor

Türkiye'nin dört bir yanından yola çıkan komandolar Suriye'ye geçişleri hızlandı.

Komandoların Suriye'ye geçişleri sürüyor
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Türkiye’nin dört bir tarafından yola çıkan komando birliklerinin Suriye’ye geçişleri hızlandı.

Suriye’de görev yapmak için doğu ve batı illerinden yola çıkan uzman çavuş, subay ve astsubaylardan oluşan komando birlikleri, yanındaki mühimmat ve askeri araçlarla birlikte Suriye’ye geçişlerini akşam saatlerinde yoğunlaştırdı. Minibüs ve otobüslerle komando birlikleri, Kilis’in Öncüpınar ile Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden Suriye’ye geçiyor. Kilis'teki sınır hattında yoğunluk yaşanırken, sevkıyatların peyderpey devam ettiği bildirildi.

İHA

geçiş , suriye , komando
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