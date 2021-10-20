Bir hastada estetik operasyonlar planlanırken eş zamanlı olarak birden fazla estetik uygulamanın gerçekleştirilmesi kombine estetik olarak adlandırılır.

Kombine estetikte tamamen hastanın isteği esastır. Ancak tek başına hastanın kombine uygulamalar istemesi yeterli olmaz. Uzmanlar da bu konuda fiziki muayeneye girer ve daha sonra yapılan değerlendirmeler ile görseller üzerinden bir inceleme yapılır.

Her hastanın estetik ihtiyacı farklı olduğu için kombine bir estetik uygulaması yapılıp yapılmayacak, hangi işlemlerin yapılabileceği cerrah tarafından belirlenir ve planlanır. Estetik ameliyatlara bir bütün olarak bakmak istenen en doğru sonucu almada daha etkili olur. Vücudun birden fazla bölgesine aynı anda yapılan estetik müdahaleler sayesinde en doğru uygulamalar yapılabilir.

Hastanın vücudu üzerinde rahatsızlık veren tüm görünüm bozuklukları ve deformasyonlar için estetik ameliyatlar planlanabilir. Doğuştan ortaya çıkan ya da daha sonradan yaşanan travma ve kilo değişikliklerine bağlı deformasyonlar kombine estetik ile giderilebilir. Aynı zamanda yaşa bağlı problemler de kombine estetik uygulamalarıyla ortadan kaldırılabilir. Bu durumda detaylı bir inceleme yapılması ve hastanın beklentilerinin alınması şarttır.

Bkz: Kombine Estetik

Kombine estetik değerlendirmesi nasıl yapılır?

Aynı anda birden fazla yapılan kombine estetik uygulamalarında öncelikle hastanın beklentisini karşılayıp karşılamadığına bakılır. Hastanın beklentisini karşılamaktan uzak olan uygulamalar kombine estetik olarak yapılmaz. Bunun dışında en önemli unsur hastanın genel sağlık durumudur. Kombine estetiklerde ameliyat süresi uzadığı için bu süre hastanın genel sağlık durumunu olumsuz etkilememelidir.

Kombine estetik uygulamalar cerrahi işlemler olduğu için uygulama yapılmadan evvel hastaya bazı tetkikler uygulanır. En önemli unsur ise hastanın kan değerleridir. Ameliyatlardan önce hastanın kan değerine bakıldığında mutlaka yeterli seviyede olması gerekir. Öncelikle kronik hastalığı olan ve yaşı büyük olan hastalarda kombine estetik uygulamalar genellikle yapılmaz.

Kombine estetik işlemler belirli bir sıraya göre yapılır. Burada ameliyatlar kişiye özel olarak planlanır. Hangi uygulamanın hangi sırayla yapılacağı hastaya göre değişiklik gösterebilir. Bunun dışında sigara kullanan hastalar için ameliyat sürelerinin uzaması istenmeyen bir durumdur. Cerrahlar genellikle sigara kullanan hastalarda kombine estetik uygulamalarından biraz daha uzak durmaya çalışırlar.

Kombine estetik çeşitleri nelerdir?

Kombine estetik uygulamalarında tamamen hastanın beklentilerine göre kaç tane operasyon yapılacağı ve hangi uygulamaların yapılması gerektiği belirlenir. Her hastada aynı sonuçlar için aynı estetik operasyonların yapılması gerekmez. Ancak yine de hastaya göre bir değerlendirme yapılması çok önemlidir.

En yaygın olarak birlikte yapılan kombine estetik uygulamalar şöyledir;

Meme büyütme, meme küçültme, meme kaldırma gibi meme estetiği ameliyatlarına ek olarak karın germe ve bölgesel yağ aldırma

Bacak germe ameliyatı ve karın germe estetiği

Kol germe ameliyatı ve meme estetiği cerrahisi

Yağ enjeksiyonu, kaş kaldırma estetiği, göz kapağı estetiği ve yüz germe estetiği

Burun estetiği ve dudak estetiği ameliyatları

Çenedeki ısırma bozukluğuna yönelik ameliyatlar, çene implantı, çene törpüleme ameliyatına ek olarak burun ameliyatı

Karın estetiği ve popo kaldırma ameliyatı

Karın estetiği ve genital bölge estetiği

Kombine estetik genellikle vücudun birbirine yakın olan ve bağlantılı olan bölgelerine yönelik düşünülür. Ancak vücutta birbirinden uzak olan ve bağlantısı olmayan bölgelere yönelik de kombine estetiği operasyonları yapılabilir. Mesela kişide kulak estetiği ile birlikte kalça kaldırma ameliyatı yapılabilir.

Kombine estetiği avantajları nelerdir?

Kombine estetik operasyonları son zamanlarda çok yaygın hale gelmeye başladı. Özellikle kadınlarda estetik algısının değişmesi, başarılı cerrahların yetişmesi ve çok daha farklı sebeplere bağlı olarak kişiler daha yaygın olarak kombine estetik yaptırıyor. Öncelikle vücuda yönelik estetik operasyonlar çok şekillendiği için ve minimal estetik operasyonlara ilgi arttığı için hepsini tek tek yaptırmak zaman açısından maliyetlidir. Kombine estetik ile kişi beklediği görünüme çok daha kısa sürede kavuşabilir.

Herkes kendi vücuduyla ilgili bazı estetik kaygılar duyabilir. Genellikle hastanın tek bir uygulama ile beklentisini yerine getirmek kolay olmaz. Bu uygulama ile estetik açıdan daha etkili sonuçlar yakalamak mümkün olabilir. Aynı zamanda estetik operasyonlar tek başına yüksek maliyetli olabilir. Ancak birlikte yapıldığında anlık olarak maliyetli gibi gözükse de toplu fiyata göre çok daha uygun işlemlerdir.

Estetik ameliyatlarda tek tek yapıldığında toplam iyileşme süresi çok uzun olur. Ancak aynı anda yapılan uygulamalarda iyileşme süreleri iç içe geçer ve kişinin iyileşme süresi çok daha kısa sürede tamamlanır. Kısaca bu ameliyatlar sayesinde hastada çok daha kısa sürede normal hayata dönüş olur.

Kombine estetik sonrası iyileşme süreci

Kişide kombine estetik ile vücudun çok farklı bölümlerindeki rahatsız edici görüntüler tek bir operasyonla ortadan kaldırılır. Uygulamada tek anestezi olduğu gibi iyileşme dönemi de aynı zaman içinde olur. Bunun yanında ameliyatta ortaya çıkan ağrı, şişlik, ödem gibi komplikasyonlar tek bir iyileşme dönemi içinde ortadan kalkar.

Kombine estetikte iyileşme süreci tamamen yapılan operasyonlara göre değişir. Uygulamaların yapıldığı bölge, hangi uygulamaların yapıldığı gibi birçok durum iyileşme sürecini değiştirir. Bu yüzden kombine estetik ameliyatların iyileşme süreci bireyseldir. Doktorlar hastalara bu rahatsızlıkların iyileşme süreçleri ile ilgili her zaman net bilgi verirler.

Yapılan fiziksel muayene ve kan tahlilleri sonrasında kişinin uygun bir aday olup olmadığına bakılır. Daha sonra da kombine estetik uygun olan adaylar için bu uygulamalar planlanır.

Kaynak: https://altanyucetas.com/