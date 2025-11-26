  1. Anasayfa
  3. Komisyon heyetinin İmralı ziyareti sonrası ilk MGK toplantısı: 7 maddelik bildiri yayımlandı

Komisyon heyetinin İmralı ziyareti sonrası ilk MGK toplantısı: 7 maddelik bildiri yayımlandı

Komisyon heyetinin İmralı ziyareti sonrası ilk MGK toplantısı: 7 maddelik bildiri yayımlandı
Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen yılın son Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı'nın ardından 7 maddelik bildiri yayımlandı.

Terörsüz Türkiye sürecinde AK Parti, MHP ve DEM Partili 3 milletvekilinden oluşan İmralı heyeti, 24 Kasım'da bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan ile görüştü.

Komisyon heyetinin teröristbaşı Öcalan ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ilk Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. 

2 saat 15 dakika süren yılın son MGK toplantısının ardından 7 maddelik bildiri yayımlandı. 

MGK bildirisi şöyle:

1. PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere millî birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla yürütülen faaliyetler ile son dönemde meydana gelen uluslararası gelişmeler hakkında Kurula bilgi sunulmuştur.

2. "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda, terörün tam ve kalıcı biçimde sona erdirilmesi ile millî birlik ve dayanışmamızın tahkimine yönelik sürdürülen çok boyutlu çalışmalar ele alınmış; bölgemizin geleceğinde terörün ve şiddetin hiçbir tezahürüne yer olmadığı vurgulanmıştır.

3. Komşumuz Suriye'nin karşılaştığı zorlukların üstesinden gelerek hak ettiği uluslararası konuma erişme ve bölgesel istikrara katkı sunma hususunda kaydettiği ilerlemeden duyulan memnuniyet dile getirilmiş; Türkiye'nin, kardeş Suriye halkının tüm kesimlerinin huzuru, refahı, esenliği ve güvenliği için sunduğu desteği sürdüreceği belirtilmiştir.

4. Gazze'de sağlanan ve ülkemizin de mimarları arasında yer aldığı ateşkesin bölgedeki soykırımın durdurulması için hayati önem arz ettiği belirtilmiş; bununla birlikte, ateşkesi ihlal eden İsrail yönetiminin saldırılarına derhal son vermesi ve yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğinin altı çizilmiştir. Türkiye'nin, ateşkesin tesisinde olduğu gibi müteakip süreçte de Gazze'de barış ve istikrarın teminatı olacak mekanizmalarda sorumluluk üstlenmeye ve Gazze'nin ayağa kaldırılması gayretlerine katkı vermeye hazır olduğu ifade edilmiştir.

5. Sudan'da yaşanan gelişmeler değerlendirilmiş; ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik desteğimiz teyit edilerek, masum sivillerin maruz kaldığı katliamların bir an evvel durdurulmasına ve ülkedeki çatışmaların sona ermesine matuf adımların atılması için başta bölge ülkeleri olmak üzere tüm uluslararası aktörlere iş birliği içerisinde harekete geçme çağrısında bulunulmuştur.

6. Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son durum değerlendirilmiş, savaşın tırmanması riskine işaret eden gelişmeler karşısında diplomatik çözüm arayışlarının önemi vurgulanmış; Türkiye'nin kalıcı ve adil barışın tesisi için uluslararası ortaklarıyla birlikte çabalarını sürdüreceği kaydedilmiştir.

7. Azerbaycan ve Ermenistan arasında yürütülen barış sürecinde son dönemde kaydedilen müspet gelişmeler muvacehesinde ikili ve bölgesel iş birliği imkânları ele alınmış; Güney Kafkasya'da barış ve istikrarın tesisi ile kalkınmanın sağlanmasına yönelik irademiz teyit edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.

